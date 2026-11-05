Raphinha gia hạn hợp đồng với Barcelona

Thông tin từ Trivela, ngay trong hôm nay, Barcelona sẽ chính thức gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Brazil Raphinha đến giữa năm 2030.

Barcelona chính thức gia hạn hợp đồng với Raphinha (phải) đến giữa năm 2030. Ảnh: THX

Raphinha không chỉ được trao băng đội trưởng của Barcelona ở mùa giải này, tiền đạo người Brazil còn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kể từ khi các giải đấu khởi tranh vào tháng 8. Trong vai trò trung phong, anh đã trở thành một “cỗ máy săn bàn” thực thụ với 19 pha lập công chỉ sau 13 trận ở mọi giải đấu ở mùa giải 2026-2027.

Đây là một cuộc lột xác ngoạn mục của Raphinha tại CLB xứ Catalan kể từ năm 2024. Trước đó, kể từ khi gia nhập vào năm 2022, Raphinha từng phải đối mặt với nhiều chỉ trích, thậm chí tương lai tại sân Camp Nou từng bị đặt dấu hỏi khi anh cân nhắc các lời đề nghị từ Saudi Arabia. Bước ngoặt đến từ sự xuất hiện của HLV Hansi Flick. Ông đã thuyết phục Raphinha ở lại và biến anh thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bắt đầu từ vị trí chạy cánh trái.

Ở mùa giải 2024-2025, năm đầu tiên dưới quyền vị chiến lược gia người Đức, Raphinha đã thiết lập những cột mốc ấn tượng nhất trong sự nghiệp với 34 bàn thắng và 22 pha kiến ​​tạo. Sau một mùa giải trước bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Raphinha trở lại đầy mạnh mẽ ở mùa giải năm nay. Phong độ ấn tượng của Raphinha là một trong những lý do dẫn đến việc Barcelona gia hạn hợp đồng, theo chia sẻ từ một nguồn tin giấu tên nắm rõ quá trình đàm phán.

Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất. Raphinha cùng đội ngũ đại diện nhận thấy việc gia hạn hợp đồng là lựa chọn tối ưu vào thời điểm này, đặc biệt là khi anh được HLV và CLB coi trọng như một cầu thủ chủ chốt.

Điều này thể hiện rõ qua cách HLV Flick nhắc đến ngôi sao người Brazil sau chiến thắng 6-1 trước Alaves cuối tuần qua: “Raphinha đang chơi ở một đẳng cấp ngoạn mục. Những điểm mạnh và đặc điểm lối chơi của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với phong cách của chúng tôi... Raphinha là đội trưởng và đang thể hiện được đẳng cấp, điều đó vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”.

Việc một cầu thủ nước ngoài đảm nhận vai trò đội trưởng tại một trong những CLB lớn nhất thế giới là một trọng trách không nhỏ, nhưng điều này diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Ngôi sao người Brazil chinh phục được người hâm mộ và tạo nên sợi dây liên kết bền chặt, đó là yếu tố khác đóng vai trò quan trọng trong quá trình gia hạn hợp đồng.

Khi bản hợp đồng mới kết thúc, Raphinha sẽ bước sang tuổi 33. Hiện tại, anh là cầu thủ người Brazil ghi nhiều bàn thắng thứ 4 trong lịch sử Barcelona, với 94 pha lập công, ngang bằng với thành tích của Ronaldinho và chỉ xếp sau Neymar (105 bàn) cùng Rivaldo (130 bàn). Tại đấu trường Champions League, anh vừa cân bằng thành tích 23 bàn thắng của Robert Lewandowski, chỉ đứng sau Luis Suarez và Lionel Messi.

LINH SƠN