Yamal bùng nổ giúp HLV Flick có chiến thắng thứ 100 cùng Barcelona

Barcelona đã trở lại đầy ấn tượng sau thất bại trước Real Madrid bằng chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Alaves, chứng kiến Raphinha và Lamine Yamal mỗi người ghi 2 bàn thắng.

Lamine Yamal bùng nổ giúp Hansi Flick có chiến thắng thứ 100

Barcelona lần đầu đánh rơi điểm số trong mùa giải này trong trận thua 1-2 trước Real Madrid ở vòng đấu trước, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có khi đè bẹp đội khách với tỷ số 6-1 tại sân Nou Camp.

Raphinha và Lamine Yamal mỗi người ghi cú đúp, trong khi Fermin Lopez đóng góp một bàn thắng. Cầu thủ vào thay người Anthony Gordon cũng kịp ghi tên mình lên bảng tỷ số ở những phút cuối. Bàn thắng danh dự cho đội bóng xứ Basque được thực hiện bởi Mariano Diaz.

Chiến thắng thứ 10 sau 11 vòng đấu tại La Liga giúp Barcelona đòi lại ngôi đầu bảng, sau khi Atletico Madrid tạm thời vượt lên trước đó với chiến thắng 2-0 trên sân Levante.

Với kết quả này, HLV Hansi Flick cũng đã cán mốc 100 trận thắng kể từ khi tiếp quản đội bóng vào năm 2024. “Tôi thực sự hạnh phúc về điều này”, nhà cầm quân người Đức bày tỏ. “100 chiến thắng, thật tuyệt vời! Khi mới bắt đầu, tôi hy vọng có thể đạt cột mốc 100 trận cùng Barcelona, vì vậy việc có được 100 chiến thắng là một thành quả tuyệt vời”.

Barcelona dù thiếu vắng một số trụ cột như Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Dani Olmo, Roony Bardghji và Xavi Espart vẫn không hề gặp khó khăn và sớm tạo ra thế trận áp đảo.

HLV Flick đã dành lời khen ngợi cho hàng phòng ngự chắp vá của mình, với việc tiền vệ Frenkie de Jong được bố trí chơi ở vị trí trung vệ, còn cầu thủ trẻ Brian Farinas - cũng là một tiền vệ - đã có trận ra mắt trọn vẹn trong vai trò hậu vệ phải.

“Hiện tại, chúng tôi buộc phải có những cách tiếp cận khác biệt”, Flick chia sẻ. “Bốn hậu vệ gồm Xavi Espart, Andreas Christensen, Jules Kounde và Eric Garcia đều đang vắng mặt. Hy vọng một số cầu thủ sẽ sớm trở lại, nhưng chúng tôi chưa biết chính xác khi nào. Vì vậy, tôi đã hỏi Frenkie liệu cậu ấy có thể chơi ở vị trí đó không; cậu ấy đáp: Vâng, nếu có thể giúp ích cho đội bóng, tôi sẵn sàng”.

Brian Farinas, 20 tuổi, tỏ ra đặc biệt thoải mái khi chơi cùng hành lang cánh với Yamal - người từng là đồng đội của anh từ cấp độ trẻ.

“Tương tự với Brian. Tôi không rõ liệu cậu ấy đã từng chơi ở vị trí hậu vệ phải này trước đây chưa - có lẽ là từ thời còn ở La Masia - nhưng hôm nay cậu ấy đã thể hiện rất tốt”, Flick nói thêm. “Tôi rất mừng cho cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng có được những phút thi đấu này, trận đấu này. Cậu ấy luôn tập trung, thể hiện xuất sắc trong các buổi tập và rất chuyên nghiệp”.

Giờ đây, Barcelona sẽ hướng sự chú ý đến trận tiếp đón Aston Villa tại Champions League vào ngày 3-1, trước khi bước vào cuộc đối đầu với Atletico Madrid vào cuối tuần tới - trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng - rồi mới tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

LINH SƠN