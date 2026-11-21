Cristiano Ronaldo đã chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, nhưng kỷ lục ghi bàn mà anh để lại vẫn là thành tích khó có thể xô đổ.

Ronaldo đã để lại di sản to lớn ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Đáng chú ý, số bàn thắng của siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha còn nhiều hơn tổng số pha lập công của toàn bộ 28 cầu thủ được HLV Jorge Jesus triệu tập trong đợt tập trung tháng 11.

Trong 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo ghi 146 bàn sau hơn 230 lần ra sân. Ngày 5-11-2026, siêu sao 41 tuổi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, khép lại hành trình với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Khoảng cách giữa Ronaldo và những người xếp sau là rất lớn. Pauleta đứng thứ hai với 47 bàn thắng, trong khi huyền thoại Eusebio có 41 pha lập công.

Theo World Soccer Talk, 28 cầu thủ được HLV Jorge Jesus triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 11 chỉ ghi tổng cộng 117 bàn thắng cho đội, kém thành tích của Ronaldo 29 bàn.

Bruno Fernandes là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong danh sách này với 30 pha lập công. Bernardo Silva và Joao Felix cùng có 15 bàn, trong khi Joao Cancelo và Goncalo Ramos mỗi người ghi 14 bàn.

Hai trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia mang đến những kết quả trái ngược. Ở trận đầu tiên, Bồ Đào Nha thất bại 1-4 trước Đan Mạch trên sân nhà. Bernardo Silva là người ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà vào những phút cuối trận.

Ba ngày sau, thầy trò HLV Jorge Jesus tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Xứ Wales với tỷ số 3-2 trên sân khách. Bruno Fernandes, Pedro Neto và Carlos Forbs là những cầu thủ lập công cho tuyển Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu này, Bruno Fernandes được trao băng đội trưởng do Bernardo Silva, người được bổ nhiệm thay thế Ronaldo ở vị trí thủ quân, vắng mặt vì vấn đề sức khỏe.

Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng Nations League ở vị trí dẫn đầu với 15 điểm sau 6 trận, gồm 5 chiến thắng và 1 thất bại. Kết quả này giúp đội bóng giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội hạt giống. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết sẽ là Hà Lan. Các trận đấu dự kiến diễn ra trong năm 2027.

Sau sự ra đi của Ronaldo, bóng đá Bồ Đào Nha sẽ phải tìm kiếm phương án duy trì sức mạnh hàng công thông qua sự đóng góp của nhiều cầu thủ, thay vì phụ thuộc vào một chân sút chủ lực. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix cùng những gương mặt khác được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong giai đoạn mới của đội tuyển.

PHẠM QUANG