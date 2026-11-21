Vòng 11 chứng kiến cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa Chelsea và Leeds United ở Stamford Bridge. Dù máy tính Opta xếp chủ nhà ở cửa trên với 51,1% cơ hội chiến thắng so với 24% của Leeds, Chelsea vẫn bước vào trận đấu này với vô vàn nỗi lo sau cú sẩy chân thất vọng 0-1 trước đội cuối bảng Sunderland.

Vấn đề nhức nhối nhất với HLV Xabi Alonso lúc này chính là căn bệnh "nỗi nhớ Joao Pedro". Tiền đạo chủ lực người Brazil dính chấn thương đùi từ trận thua Tottenham và hiện vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Thống kê phản ánh sự khác biệt vô cùng lớn khi có và không có chân sút này trong đội hình. Khi có Joao Pedro đá chính, Chelsea đạt hiệu suất tấn công trung bình 1,8 bàn/trận. Khi vắng anh, con số này giảm xuống chỉ còn một nửa với 0,9 bàn/trận. 3 trong 4 thất bại của Chelsea tại Premier League mùa này đều kết thúc với kịch bản tịt ngòi và đều diễn ra trong các trận đấu thiếu vắng Joao Pedro.

Trong 3 vòng đấu gần nhất tại giải quốc nội, Alonso buộc phải vận hành sơ đồ không trung phong thực thụ. Ông phải bố trí những cầu thủ chạy cánh hoặc tiền vệ tấn công như Cole Palmer, Morgan Rogers, Estevao và Pedro Neto thay nhau đảm nhận vai trò ảo trên hàng công. Việc thiếu một điểm tựa tác chiến trong vòng cấm khiến khả năng kết thúc các đợt lên bóng của The Blues trở nên thiếu sắc bén.

"Tử huyệt" bóng chết đối đầu sở trường của Leeds United

Không chỉ bế tắc trên hàng công, hệ thống phòng ngự của Chelsea còn để lộ tử huyệt rất lớn ở các tình huống cố định. Chelsea đã để thủng lưới tới 8 bàn từ bóng chết tại Premier League mùa này – chỉ số tệ thứ hai trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Đây chính là cơ hội lớn cho Leeds United của HLV Daniel Farke. Đội khách hiện là CLB tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từ bóng chết cao nhất giải đấu (6,1 xG), với cả 2 bàn thắng gần nhất của họ đều xuất phát từ các pha phạt góc và ném biên.

Bên cạnh đó, Leeds sở hữu hàng thủ thi đấu cực kỳ kiên cố. Họ mới chỉ để thủng lưới 8 bàn kể từ đầu mùa – thành tích phòng ngự tốt thứ ba giải đấu, chỉ đứng sau Arsenal (5 bàn) và Brighton (7 bàn). Thủ thành tuyển Anh James Trafford đang có phong độ thăng hoa khi dẫn đầu Premier League về tỷ lệ cản phá thành công (81,4%) cùng 37 lần cứu thua xuất sắc.

Điểm tựa Stamford Bridge

Dù đối mặt với áp lực lớn, Chelsea vẫn có những cơ sở để tự tin. Stamford Bridge tiếp tục là pháo đài vững chắc khi The Blues đã giành 10 điểm sau 5 trận sân nhà (thắng 3, hòa 1, thua 1) và ghi tới 13 bàn thắng. Ngoài ra, Chelsea cũng áp đảo về lịch sử đối đầu khi thắng 8 trong 10 lần gần nhất tiếp đón Leeds tại tây London.

Về mặt nhân sự, bất chấp danh sách chấn thương kéo dài với Maxence Lacroix, Jorrel Hato và thủ quân Reece James, Chelsea đón nhận sự trở lại quan trọng của thủ thành Emiliano MartInez sau khi bình phục chấn thương rạn xương hàm. Tiền vệ Moises Caicedo cũng sẵn sàng tái xuất sau khi hoàn toàn khỏe mạnh từ đợt tập trung cùng ĐTQG Ecuador, kết hợp cùng sự phục hồi của Josh Acheampong.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea:

Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Palestra; Estevao, Rogers, Palmer Leeds:

Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson; Wilson, Okafor; Calvert-Lewin

Ngoài ra, Leeds United vốn chơi rất tệ khi đến London với việc thua 18 trong 25 chuyến làm khách gần nhất tại thủ đô nước Anh. Dù hàng thủ lỳ lợm của đội khách sẽ gây ra nhiều khó khăn, bản lĩnh tại sân nhà cùng sự trở lại của các trụ cột tuyến dưới được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea vượt qua thử thách.

HỒ VIỆT