Trong cuộc họp báo trước thềm trận cuối cùng với đội tuyển Mỹ, HLV Pochettino đã thích lý do ông chưa đến Man United sớm.

Pochettino đang gây nhiều tranh cãi khi chưa đến MU. Ảnh THX

Quyết định bổ nhiệm Pochettino được cho là “thần tốc” vì diễn ra trong bối cảnh Man United chìm trong khủng hoảng khi rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ Premier League. Thế nhưng, dù chuẩn bị ra mắt Quỷ đỏ ở trận derby Anh quốc gặp Liverpool tại Anfield vào Chủ nhật này, nhà cầm quân người Argentina vẫn quyết định ở lại chỉ đạo Mỹ trong trận tứ kết lượt về CONCACAF Nations League gặp Haiti tại Cincinnati.

Quyết định này vấp phải một số ý kiến chỉ trích, vì trên lý thuyết tình hình ở Man United rất cần sự có mặt của ông càng sớm càng tốt, song Pochettino đã lên tiếng bảo vệ quan điểm cá nhân. Ông khẳng định bản thân và các cộng sự có đủ sự chuyên nghiệp để "chuyển trạng thái nhanh chóng" từ cấp đội tuyển sang CLB.

Để chuẩn bị cho lịch trình dồn dập, Pochettino đã cử trước dàn trợ lý tới Manchester thu xếp công việc tại trung tâm huấn luyện Carrington, đảm bảo ngay khi đặt chân đến Anh vào thứ Tư (18-11), ông có thể bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới.

Một trong lý do mà Pochettino “không nỡ” rời đội tuyển Mỹ sớm đó là quyết định của ông đã đẩy Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) trước bài toán tìm kiếm người kế nhiệm trong bối cảnh mà họ chỉ mới gia hạn với Pochettino đến tận năm 2030.

Trong hai năm dẫn dắt tuyển Mỹ, Pochettino đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực. Ông đưa Mỹ vào chung kết Cúp Vàng CONCACAF 2025 (thua Mexico) và lọt tới vòng 16 đội tại World Cup 2026 trên sân nhà trước khi dừng bước trước Bỉ. Đáng chú ý, vị HLV 54 tuổi khẳng định phong độ cá nhân mới là yếu tố quyết định thay vì đẳng cấp giải đấu, qua đó trao cơ hội và nâng tầm các tài năng xuất thân từ MLS như Alex Freeman hay Sebastian Berhalter.

Khi được hỏi về tin đồn Pep Guardiola nằm trong tầm ngắm của US Soccer, Pochettino không ngần ngại đưa ra lời khuyên ngắn gọn cho đồng nghiệp: "Hãy nhận lời".

Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Pep tại sân Yankee vào tháng 9 cùng Tổng thư ký US Soccer JT Batson, Pochettino đánh giá tuyển Mỹ là môi trường lý tưởng, sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng phù hợp với triết lý của Pep nếu ông quyết định kết thúc kỳ nghỉ phép.

Sự ra đi của Pochettino buộc US Soccer phải khẩn trương tìm kiếm gương mặt thay thế nhằm duy trì đà phát triển. Pep Guardiola chắc chắn là cái tên trong mơ nhờ danh hiệu lẫy lừng tại Barcelona, Bayern Munich và Man City, dù thời điểm tiếp quản vẫn là ẩn số.

Bên cạnh phương án bom tấn, danh sách ứng viên còn có những nhà cầm quân dày dặn kinh nghiệm quốc tế như Gareth Southgate (cựu HLV tuyển Anh) hay Antonio Conte với tính kỷ luật cao. Ngoài ra, các phương án nội địa am hiểu bóng đá Mỹ như B.J. Callaghan (HLV Nashville SC) hay Steve Cherundolo (HLV đội U23 Mỹ) cũng được xem là những sự lựa chọn an toàn và khả thi.

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