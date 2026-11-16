Lập trường của Pep Guardiola về việc thay thế Pochettino

Pep Guardiola được cho là sẽ từ chối mọi lời đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) nếu được tiếp cận cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Mauricio Pochettino.

Pep Guardiola không mặn mà dẫn dắt tuyển Mỹ. Ảnh: THX

Theo The Telegraph (Anh), Pep Guardiola vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch nghỉ ngơi một năm sau khi rời Manchester City vào cuối mùa giải 2025-2026. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình sau hơn một thập kỷ gắn bó với sân Etihad. Vì vậy, ông chưa có ý định trở lại công việc huấn luyện trước năm 2027.

Pep Guardiola muốn dẫn dắt tuyển quốc gia nhưng...

Thông tin này xuất hiện sau khi Mauricio Pochettino được xác nhận sẽ rời ghế HLV tuyển Mỹ để chuyển sang dẫn dắt Manchester United. Đáng chú ý, HLV người Argentina vừa gia hạn hợp đồng với đội tuyển Mỹ đến năm 2030. Ông dự kiến hoàn tất nhiệm vụ sau trận đấu thứ hai trong loạt trận gặp Haiti, đội bóng đã thua Mỹ 0-6 ở lượt đi vào cuối tuần qua.

Trước việc Pochettino rời tuyển Mỹ, Guardiola nhanh chóng được nhắc đến như một ứng viên đầy tham vọng. Nhà cầm quân 55 tuổi từng bày tỏ mong muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu lớn. Năm 2024, ông cũng công khai ý định trải nghiệm công việc huấn luyện ở cấp độ đội tuyển.

Trong quá khứ, Guardiola từng được Liên đoàn Bóng đá Anh liên hệ khi còn dẫn dắt Man City, trước khi Thomas Tuchel được bổ nhiệm vào năm 2024. Đầu năm 2026, Italy cũng tìm cách thuyết phục ông trở lại băng ghế huấn luyện nhưng không thành công.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy Giovanni Malago xác nhận Pep Guardiola muốn tiếp tục nghỉ ngơi, một phần vì lý do gia đình. Trả lời La Repubblica, ông cho biết: “Pep Guardiola rất trung thực. Ông ấy đã nghỉ phép, một phần vì lý do gia đình. Nhưng nếu Guardiola làm điều gì đó, ông ấy sẽ làm cùng chúng tôi”.

Pep Guardiola từng sống tại New York trong thời gian nghỉ phép sau khi rời Barcelona và được cho là đã có những liên hệ với US Soccer trước đây. Tuy nhiên, với quyết tâm nghỉ ngơi hiện tại, khả năng bóng đá Mỹ thuyết phục được chiến lược gia người Tây Ban Nha là không cao.

Guardiola là cái tên đủ sức tạo nên bước ngoặt cho bóng đá Mỹ, nhưng danh tiếng không đồng nghĩa với khả năng thuyết phục. Sau những năm tháng chinh phục đỉnh cao ở cấp CLB, Pep có quyền lựa chọn thời điểm và môi trường trở lại. Với US Soccer, tìm một HLV đẳng cấp đã khó, tìm được người thực sự muốn nhận công việc còn khó hơn.

Khoảng cách giữa mong muốn và hiện thực

Pep Guardiola đã chinh phục mọi đỉnh cao ở cấp CLB. Ảnh: THX

Mong muốn có Pep Guardiola cho thấy bóng đá Mỹ không chỉ cần một HLV thay thế Pochettino mà còn muốn tạo ra bước đột phá về chất lượng và vị thế đội tuyển. Tuy nhiên, tham vọng ấy đang vấp phải rào cản lớn nhất: chính Guardiola chưa muốn trở lại. Sau những năm tháng liên tục chinh phục danh hiệu và chịu áp lực tại các CLB hàng đầu, ông có quyền dành thời gian nghỉ ngơi trước khi lựa chọn thử thách tiếp theo.

Mỹ cần một nhà cầm quân có thể bắt tay ngay vào công việc, trong khi Guardiola muốn trì hoãn ngày trở lại ít nhất đến năm 2027. Bởi vậy, nếu thực sự muốn ổn định đội tuyển, US Soccer không thể chỉ chờ đợi một cái tên lớn. Đôi khi, lựa chọn phù hợp và sẵn sàng nhất còn giá trị hơn một bản hợp đồng đình đám nhưng khó trở thành hiện thực.

Việc nhắm đến Pep Guardiola cho thấy tham vọng rất lớn của bóng đá Mỹ trong giai đoạn hướng tới World Cup 2026 và những mục tiêu dài hạn tiếp theo. Guardiola đại diện cho một triết lý bóng đá có khả năng thay đổi cách vận hành, tư duy chiến thuật và tiêu chuẩn chuyên môn của cả một đội tuyển. Nếu thành công, US Soccer không chỉ có được một nhà cầm quân đẳng cấp mà còn có thể tạo ra sức hút mới cho bóng đá Mỹ trên bản đồ thế giới.

Dẫu vậy, tuyển Mỹ cần nhìn nhận thực tế rằng một HLV xuất sắc không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng danh tiếng. Guardiola quen làm việc trong môi trường CLB với thời gian huấn luyện thường xuyên, khả năng tuyển chọn nhân sự và xây dựng lối chơi qua từng ngày. Công việc ở cấp đội tuyển lại đòi hỏi cách tiếp cận khác: thời gian tập trung ngắn, cầu thủ đến từ nhiều môi trường và không có nhiều cơ hội điều chỉnh chiến thuật. Đây sẽ là thử thách đáng kể ngay cả với một chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Guardiola.

Quan trọng hơn, Guardiola hiện không có lý do phải vội vàng trở lại. Sau khi dành phần lớn sự nghiệp cho áp lực thành tích và những cuộc đua danh hiệu, một năm nghỉ ngơi có thể mang lại giá trị lớn hơn bất kỳ bản hợp đồng hấp dẫn nào. Vì thế, thay vì đặt cược toàn bộ vào một cái tên gần như ngoài tầm với, bóng đá Mỹ nên chuẩn bị những phương án thực tế, phù hợp với lực lượng hiện có và định hướng phát triển lâu dài. Tham vọng lớn là cần thiết, nhưng một lựa chọn đúng đắn mới quyết định được tương lai của đội tuyển.

PHẠM QUANG