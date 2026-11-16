Silvia Tuya: người phụ nữ sắp đi vào lịch sử Man United cùng Pochettino

HLV Pochettino chuẩn bị chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Man United và việc đầu tiên ông làm là đưa chuyên gia thể lực Silvia Tuya Vinas trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử gia nhập ban huấn luyện Man United.

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Sau khi đồng ý thay thế Michael Carrick, Pochettino được cho là sẽ đưa 5 thành viên trong ban huấn luyện từ đội tuyển Mỹ cùng sang Manchester. Trong số đó, chuyên gia 46 tuổi người Tây Ban Nha Silvia Tuya là gương mặt thu hút sự chú ý đặc biệt.

Nếu cuộc thỏa thuận hợp đồng với bà được Man United hoàn tất, bà Tuya sẽ ghi tên mình vào lịch sử. Trước đó vào tháng 10-2024, bà Tuya cũng trở thành nữ thành viên chính thức đầu tiên trong ban huấn luyện của đội tuyển nam quốc gia Mỹ.

Silvia Tuya sở hữu một sự nghiệp học thuật và huấn luyện vô cùng ấn tượng. Bà có bằng Tiến sĩ về Khoa học Thể thao, từng giảng dạy tại Học viện Giáo dục Thể chất Quốc gia Catalonia thuộc Đại học Barcelona. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, bà từng đảm nhận vai trò HLV thể lực cho CLB Levante Badalona ở giải VĐQG nữ Tây Ban Nha (Liga F).

Bà Tuya thông thạo ba ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan. Vai trò chính của bà là giám sát việc rèn luyện sức mạnh và thể lực, giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thể lực tối ưu nhằm đáp ứng lối chơi ép sân với cường độ cực cao vốn là thương hiệu của Pochettino. Tuy nhiên, hợp đồng với bà Tuya được đàm phán riêng và chưa công bố.

Bên cạnh Silvia Tuya, ban huấn luyện 5 người mà Pochettino đưa tới Manchester còn bao gồm những gương mặt quen thuộc: trợ lý HLV Jesús Perez, Miguel D'Agostino, HLV thủ môn Toni Jiménez và con trai của ông là Sebastiano Pochettino - một chuyên gia về khoa học thể thao.

Trước đây, ở giải ngoại hạng cũng có một trường hợp gây chú ý là nữ bác sỹ Carneiro của CLB Chelsea. Chính cô là người đã chăm sóc các cầu thủ Chelsea khi họ giành chức vô địch Champions League 2012, Europa League 1 năm sau đó. Tuy nhiên, Carneiro có scandal với HLV Mourinho khiến sau đó phải rời Chelsea do các bất đồng trong công việc.

LONG KHANG