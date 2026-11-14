Salah vượt sóng gió, tiếp tục viết lịch sử cùng đội tuyển Ai Cập

Tiền đạo kỳ cựu Mohamed Salah đã phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Ai Cập với 2 pha lập công trong chiến thắng 5-0 trước Malawi tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) vào ngày 13-11.

Mohamed Salah đã phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Ai Cập. Ảnh: THX

Mohamed Salah ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 84, giúp anh san bằng thành tích của tiền đạo huyền thoại Hossam Hassan - người cũng từng là HLV của anh từ năm 2024, trước khi bị sa thải vào ngày 7-11 vừa qua. Sau đó, ngôi sao hiện 34 tuổi ghi bàn thắng thứ 70 đáng nhớ bằng một cú sút phạt đền theo phong cách Panenka trong thời gian bù giờ. Salah có trận ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2011, và đến nay đã có tổng cộng 123 lần ra sân.

Salah tỏa sáng vào thời điểm khởi đầu một chương mới cho bóng đá Ai Cập, sau sự ra đi của HLV Hossam Hassan - chỉ vài tháng sau kỳ tích lọt vào vòng 16 đội tại World Cup. Những dấu hiệu về sự kết thúc của cựu tiền đạo 60 tuổi này xuất hiện từ đợt tập trung đội tuyển trước đó, khi ông đưa ra những bình luận tiêu cực về thủ môn kỳ cựu Mohamed El Shenawy cùng giải Ngoại hạng Ai Cập, đồng thời gạt đội trưởng Salah khỏi đội hình trong 2 trận đấu cuối cùng.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) cho biết quyết định sa thải xuất phát từ “những tác động tiêu cực đến hình ảnh của đội tuyển”, liên quan đến các tranh chấp trong đời sống cá nhân của ông với vợ cũ - những vấn đề vốn đã bị công khai trước công chúng.

HLV Ali Maher đã được bổ nhiệm, và tuyên bố đầu tiên là khẳng định vai trò không thể thiếu của Salah, người đang tỏa sáng trong màu áo mới Trabzonspor. Mùa giải này, anh đã ghi 9 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Super Lig), đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 10 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến ​​tạo) chỉ trong 7 trận đầu tiên tại giải.

Trước đó, tại Liverpool, Salah cũng từng là một thần tượng, nhưng quãng thời gian cuối của anh ở Merseyside lại đầy thất vọng. Salah đã có mâu thuẫn công khai với HLV Arne Slot, và mùa giải trước, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng tại Premier League - con số thấp nhất của anh kể từ khi gia nhập CLB (trước đó, thành tích thấp nhất của anh là 18 bàn).

Trong 9 năm gắn bó với Liverpool, Salah đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB tại Premier League với 191 bàn thắng. Anh cũng nắm giữ kỷ lục về số lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng cho một CLB duy nhất tại Premier League, với tổng cộng 277 lần.

LINH SƠN