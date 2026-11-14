Tuyển Đức vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại Euro 2028

Đội tuyển Đức đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Serbia tại Belgrade, kết quả dù chưa đưa thầy trò HLV Jurgen Klopp vào tứ kết UEFA Nations League nhưng giúp họ chắc chắn có một vị trí trong Nhóm 1 (Pot 1) tại lễ bốc thăm vòng loại Euro 2028 vào đầu tháng tới.

Ngôi sao Florian Wirtz (trái) của đội tuyển Đức. Ảnh: THX

Trên sân vận động Rajko Mitic gần như trống vắng khán giả tại Belgrade, trước sự chứng kiến ​​của vỏn vẹn 5.000 khán giả do lệnh cấm từ UEFA, tuyển Đức đã vươn lên sau một bàn phản lưới nhà của Babic ngay ở phút thứ 3. Florian Wirtz nhân đôi cách biệt cho tuyển Đức ở phút 14, sau khi đệm bóng cận thành từ tình huống thủ môn Vanja Milinkovic-Savic chỉ kịp chạm nhẹ tay vào cú dứt điểm trước đó.

Babic chuộc lỗi khi ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 56 cho chủ nhà, tuy nhiên, Brajan Gruda ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Đức ở phút 50 bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân: anh thực hiện pha đi bóng gần 40 mét trước khi dứt điểm thành công. Khi máy quay hướng về phía băng ghế huấn luyện, người ta cũng thấy được HLV Jurgen Klopp nở nụ cười đầy rạng rỡ.

“Toàn đội đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng ta cần làm quen với thực tế rằng mình hoàn toàn có thể chơi rất hay”, HLV Klopp hài lòng, “Tất nhiên, lẽ ra chúng ta có thể ghi thêm bàn thắng, nhưng điều đó không làm tôi bận tâm vào lúc này. Các mảng miếng phối hợp của chúng ta rất xuất sắc, chúng ta kiểm soát bóng vượt trội và duy trì cường độ thi đấu ở đẳng cấp cao. Mục tiêu đặt ra là tạo nên một màn trình diễn thuyết phục, và đó chính xác là những gì toàn đội đã làm được”.

Chiến thắng thứ 2 của Klopp kể từ khi tiếp quản tuyển Đức cũng giúp họ đạt được một cột mốc quan trọng. Tuyển Đức đã chắc chắn có một vị trí trong Nhóm 1 (Pot 1) cho lễ bốc thăm vòng loại Euro 2028 dự kiến diễn ra vào ngày 6-12. Các đội tuyển khác cũng đã giành được suất vào Nhóm 1 bao gồm: Italy, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha.

Mặc dù vậy, tại UEFA Nations League, tuyển Đức vẫn cần những kết quả thuận lợi vào ngày 16-11 tới để tiến vào vòng tứ kết. Tuyển Đức hiện duy trì vị trí thứ 3 tại bảng A2 UEFA Nations League, cùng 8 điểm nhưng kém Hy Lạp về đối đầu, trước khi bước vào trận đấu quyết định tại Berlin với Hà Lan - đội dẫn đầu bảng với 11 điểm và đang có sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng áp đảo 7-0 trước Hy Lạp tại Amsterdam. Một chiến thắng trước Hà Lan vẫn chưa đủ để đảm bảo vị trí thứ 2 trong bảng cho Đức, bởi họ còn cần Hy Lạp không giành chiến thắng trước Serbia trong trận đấu tại Volos.

Đội trưởng Joshua Kimmich hướng về trận “chung kết” với tuyển Hà Lan: “Vâng, chắc chắn đó như là một trận chung kết. Với tình hình hiện tại ở bảng đấu, chúng tôi bắt buộc phải giành chiến thắng. Vì vậy, cả đội đang rất mong chờ trận đấu này”.

LINH SƠN