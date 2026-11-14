Thủ môn Jesus Owono bị cấm thi đấu 12 trận, cân nhắc bỏ bóng đá vĩnh viễn

Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đưa ra mức phạt nghiêm khắc nhất có thể, thủ môn Jesus Owono của CLB FC Andorra đã phải nhận án cấm thi đấu 12 trận sau pha va chạm dẫn đến cái chết thương tâm của tiền đạo Jesus de Miguel.

Thủ môn Jesus Owono. Ảnh: FC Andorra

Vào ngày 2-11, trong những phút cuối một trận đấu thuộc giải hạng 2 Tây Ban Nha, De Miguel (tiền đạo của CLB Tenerife) đã bị ngừng tim ngay trên sân sau cú va chạm mạnh với Owono - thủ môn đã lao ra khỏi vòng cấm, tiến gần đến vạch giữa sân để ngăn chặn một đường chuyền dài của đối phương. Owono đã thực hiện một pha tranh chấp liều lĩnh, trong đó đầu gối phải của anh va vào ngực De Miguel, khiến thủ môn này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

De Miguel được sơ cứu ngay trên sân trước khi được đưa đến bệnh viện và chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ban đầu, tình trạng của anh được cho là ổn định, nhưng sau đó sức khỏe chuyển biến xấu nhanh chóng và tiền đạo 30 tuổi đã qua đời vào sáng ngày 3-11. Theo luật pháp Tây Ban Nha, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về khả năng xảy ra hành vi ngộ sát (không cố ý). Tuy nhiên, các công tố viên cho biết khả năng khởi tố hình sự là rất thấp.

Về mặt thể thao, Ủy ban Kỷ luật của RFEF đã quyết định cấm Owono thi đấu 12 trận tại các giải đấu cấp CLB. Đây là mức phạt tối đa được quy định theo điều 102 và 52 trong Bộ luật Kỷ luật của RFEF.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Kỷ luật nêu rõ: “Việc đánh giá hành vi trong vụ việc này phải dựa trên các tình tiết được ghi lại cụ thể trong báo cáo của trọng tài. Theo đó, cầu thủ này đã bị truất quyền thi đấu vì "tác động mạnh vào ngực đối phương bằng chân, sử dụng lực quá mức trong khi bóng vẫn đang trong cuộc". Hậu quả bi thảm của sự việc là điều ai cũng biết. Xét đến tính chất của hành vi nêu trên cùng các tình tiết liên quan… mức phạt tối đa là cấm thi đấu 12 trận là hoàn toàn thỏa đáng”.

Nhưng, tác động tâm lý sau bi kịch đối với thủ thành 25 tuổi này đang rất nặng nề. Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đưa tin rằng thủ môn này đang nghiêm túc cân nhắc việc từ bỏ bóng đá vĩnh viễn. Gần đây, HLV Carles Manso của FC Andorra cho biết hôm thủ môn này vẫn chưa quyết định liệu có tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay không.

Owono là tuyển thủ quốc gia Guinea Xích Đạo, nhưng anh không có tên trong đội hình tham dự hai trận đấu vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) gặp Zimbabwe trong tháng này.

LINH SƠN