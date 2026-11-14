Xác định thời điểm Man City nhận phán quyết vụ vi phạm tài chính

Manchester City đang tiến gần hơn đến thời điểm phải đối diện với những hệ quả pháp lý từ vụ bê bối tài chính kéo dài nhiều năm.

Những danh hiệu Premier League mà Man City đạt được dưới thời Pep Guardiola hoàn toàn có thể bị tước. Ảnh: THX

Phiên xét xử kháng cáo liên quan đến các cáo buộc Man City vi phạm quy định của Premier League dự kiến diễn ra vào tháng 12, trong khi phán quyết cuối cùng có thể được công bố trong năm 2027.

Vụ việc tiếp tục đặt tương lai của đội chủ sân Etihad trước nhiều dấu hỏi, đặc biệt khi những hình phạt nghiêm khắc vẫn có thể được áp dụng nếu Manchester City không thành công trong nỗ lực kháng cáo.

Trước đó, một ủy ban độc lập đã kết luận Man City vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn kéo dài chín mùa giải. Phán quyết cũng đưa ra những chỉ trích liên quan đến tính xác thực của một số hợp đồng tài trợ.

Manchester City bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định, bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính không chính xác và không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra. Đội bóng thành Manchester bác bỏ các cáo buộc và khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình thông qua các thủ tục pháp lý.

Theo những thông tin được Financial Times tiết lộ, quá trình xem xét kháng cáo dự kiến được tiến hành trong tháng 12 và có thể kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chưa thể được công bố ngay sau phiên xét xử mà có thể phải chờ đến năm 2027.

Điều đáng chú ý là nếu Man City thất bại trong vụ kháng cáo, các biện pháp trừng phạt sẽ được xem xét ở giai đoạn tiếp theo. Theo quy định của Premier League, ủy ban độc lập có quyền quyết định hình thức xử phạt phù hợp với mức độ vi phạm.

Những hình phạt có thể bao gồm trừ điểm, phạt tiền hoặc các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc áp dụng chế tài. Bản thân các quyết định xử phạt cũng có thể tiếp tục bị kháng cáo, khiến quá trình giải quyết vụ việc kéo dài thêm, thậm chí vượt qua thời điểm kết thúc mùa giải hiện tại.

Bóng ma tài chính vẫn phủ lên đế chế Man City

Manchester City đã xây dựng một trong những đế chế thành công nhất bóng đá châu Âu trong hơn một thập kỷ qua. Hàng loạt danh hiệu quốc nội, chức vô địch Champions League và lối chơi mang dấu ấn Pep Guardiola đã đưa đội bóng này lên vị thế hàng đầu thế giới. Nhưng bên cạnh những thành công trên sân cỏ, vụ việc liên quan đến các quy định tài chính vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải cuối cùng.

Điều đáng nói là vụ việc không đơn thuần xoay quanh một khoản tiền phạt. Nếu các cáo buộc được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo và Man City phải nhận những án phạt nghiêm khắc, hệ quả có thể tác động trực tiếp đến vị thế của đội bóng tại Premier League.

Trừ điểm, phạt tiền hay những chế tài khác đều có thể tạo ra những biến động lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định Man City sẽ phải nhận hình phạt nào, bởi quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Một khía cạnh khác cũng cần được nhìn nhận: việc kéo dài vụ việc khiến sự bất định trở thành gánh nặng đối với chính Manchester City. Ban huấn luyện, cầu thủ, người hâm mộ và cả những đối tác của CLB đều cần một kết luận rõ ràng để xác định tương lai.

Man City có quyền bảo vệ mình và sử dụng đầy đủ các thủ tục kháng cáo. Nhưng Premier League cũng cần chứng minh các quy định tài chính được áp dụng nhất quán, không có ngoại lệ đối với bất kỳ đội bóng nào.

Sau cùng, điều bóng đá Anh cần không phải là một cuộc tranh cãi kéo dài vô tận, mà là một phán quyết minh bạch, dựa trên chứng cứ và được thực thi công bằng.

Với Man City, thách thức lớn nhất lúc này không chỉ là bảo vệ thành quả trên sân cỏ, mà còn là giải quyết dứt điểm những nghi vấn đang phủ bóng lên cả một kỷ nguyên thành công.

PHẠM QUANG