Man City thua sốc, Arsenal bứt xa trong cuộc đua vô địch

Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026-2027 chứng kiến cú sốc lớn khi Manchester City thất bại 1-3 trên sân Nottingham Forest vào tối 7-11. Trận thua thứ ba liên tiếp khiến thầy trò HLV Enzo Maresca bị Arsenal bỏ xa 6 điểm, trong khi Tottenham cũng gây thất vọng trước Leeds United.

Man City thua khó tin

Man City đánh mất chính mình

Hành quân đến sân City Ground, Man City được đánh giá cao hơn đối thủ đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Nottingham Forest trước trận đấu thậm chí chưa giành được chiến thắng nào trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Oliver Glasner đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu mùa.

Man City sớm rơi vào thế bất lợi khi Jair Cunha mở tỷ số cho Nottingham Forest ngay phút thứ 6. Đến phút 18, Liam Delap nhân đôi cách biệt, đẩy đội khách vào tình cảnh khó khăn. Sau giờ nghỉ, Man City cố gắng giành lại thế trận. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Rayan Cherki ở phút 52 thắp lên hy vọng ngược dòng. Thế nhưng, khi đội khách đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Nottingham Forest tiếp tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Phút 73, Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Điều đáng nói là Man City kiểm soát bóng tới 78%, nhưng ưu thế ấy không giúp họ kiểm soát được trận đấu. Những pha triển khai bóng thiếu tốc độ, khả năng tranh chấp không tốt cùng các tình huống mất bóng nguy hiểm khiến đội khách liên tục rơi vào thế bị động. Nottingham Forest chấp nhận nhường quyền kiểm soát, tập trung phòng ngự và phản công, nhưng lại tạo ra khác biệt rõ rệt ở những thời điểm quyết định.

Thất bại tại City Ground cũng nối dài chuỗi ngày đáng quên của Man City. Sau 7 chiến thắng liên tiếp để khởi đầu mùa giải, họ lần lượt gục ngã trước Aston Villa (1-2), Brighton (0-1) và Nottingham Forest (1-3). Từ vị thế của một ứng viên vô địch đầy thuyết phục, Man City bất ngờ đánh mất 9 điểm chỉ sau ba vòng đấu.

Tín hiệu đáng lo hơn là đội bóng từng duy trì sự ổn định đáng nể nay liên tục mắc lỗi trước những đối thủ có cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Phía bên kia, chiến thắng của Nottingham Forest giúp họ vươn lên vị trí thứ 16 với 9 điểm, tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Arsenal tận dụng thời cơ, Tottenham hụt bước

Trong khi Man City sa sút, Arsenal tiếp tục thể hiện sự ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Hull City trên sân nhà Emirates. Đội bóng thành London gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương, trước khi Martin Odegaard ghi bàn quyết định ở phút 72.

Martin Odegaard có bàn thắng quý cho Arsenal. Ảnh: THX

Chiến thắng tối thiểu giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 27 sau 10 vòng đấu, tạo khoảng cách 6 điểm với Man City. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Mikel Arteta đang cho thấy khả năng tích lũy điểm số khá hiệu quả. Ngay cả khi hàng công chưa đạt phong độ tốt nhất, Arsenal vẫn tìm được cách giành chiến thắng. Đó là phẩm chất cần thiết trong cuộc đua đường dài.

Một đại diện khác của London là Tottenham lại gây thất vọng khi thất bại 0-1 trên sân Leeds United. Noah Okafor ghi bàn duy nhất ở phút 79, khiến Tottenham trắng tay trong trận đấu mà họ rất cần điểm để cải thiện vị trí. Với 12 điểm sau 10 trận, Tottenham tiếp tục đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, kém xa nhóm dẫn đầu.

Ở những trận đấu còn lại, Newcastle United hòa Fulham 1-1, trong khi Everton đánh bại Coventry City 3-1 ở trận đấu sớm ngày 6-11. Những kết quả này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khó lường tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt ở nhóm giữa bảng, nơi khoảng cách giữa các đội khá sít sao.

Vòng 10 vẫn còn năm trận diễn ra trong ngày 8-11, đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Aston Villa, cùng chuyến làm khách của Liverpool trước Crystal Palace. Kết quả các trận này có thể tiếp tục làm thay đổi cục diện nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

HƯƠNG THU