Tiền vệ Joshua Kimmich đã gửi lời xin lỗi chân thành đến các đồng đội tại Bayern Munich sau một khoảnh khắc mất kiểm soát của anh khiến gã khổng lồ nước Đức rơi vào thế thiếu người, chấp nhận trận hòa không bàn thắng với Hamburg SV tại Bundesliga.

Joshua Kimmich phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44 sau khi phản ứng lại Alexander Rossing-Lelesiit, cầu thủ đã va vào anh khi bóng không ở gần đó. Sau khi bị đối phương đẩy người, Kimmich đã phản ứng bằng cách túm tóc từ phía sau và kéo cầu thủ người Đan Mạch này lại - hành động khiến trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ trực tiếp.

Phản ứng sau đó, Kimmich đưa tay lên đầu, như thể đang tự chất vấn về phản ứng của chính mình. Khi trận đấu kết thúc, ngôi sao 31 tuổi này không hề né tránh trách nhiệm mà thẳng thắn đánh giá hành động của mình: “Đó là một sai lầm lớn. Hoàn toàn không thể bào chữa được. Ngay cả một tiếng đồng hồ sau đó, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Hoàn toàn không cần thiết - thật cực kỳ ngu ngốc”.

Thời điểm Kimmich bị truất quyền thi đấu càng trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh lực lượng hiện tại của Bayern. Do cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, bao gồm các tiền đạo Harry Kane, Michael Olise và Jamal Musiala đều vắng mặt, HLV Vincent Kompany đã quyết định để cầu thủ 19 tuổi Noah Codjo-Evora lần đầu đá chính trên hàng công. Ngoài ra, sự góp mặt của cầu thủ 18 tuổi Bara Sapoko Ndiaye và Sacha Boey cũng là những lựa chọn đầy bất ngờ. Đây là đội hình xuất phát trẻ nhất của CLB tại Bundesliga trong hơn 8 năm rưỡi qua.

Việc mất thêm trụ cột giàu kinh nghiệm như Kimmich đã đặt áp lực khủng khiếp lên tập thể còn non trẻ này - một thực tế mà chính Kimmich cũng thừa nhận: “Xét đến tình hình hiện tại của đội, hành động đó của tôi là hoàn toàn không thể tha thứ. Tôi phải gửi lời xin lỗi đến toàn đội".

Trận hòa không bàn thắng khiến Bayern tiếp tục đứng thứ 2 tại Bundesliga với 23 điểm, kém đội đầu bảng Borussia Dortmund một điểm. Tuy nhiên, Dortmund hiện vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ chạm trán Bayer Leverkusen vào Chủ nhật. Vị trí của Hùm xám có thể tiếp tục bị đe dọa khi đội xếp thứ 3 là Freiburg (22 điểm) sẽ đối đầu với đội xếp thứ 4 là RB Leipzig (21 điểm) vào Chủ nhật.

LINH SƠN