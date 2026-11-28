Jose Mourinho tiếp tục cho thấy dấu ấn chiến thuật tại Real Madrid với những quyết định thay người mang tính bước ngoặt.

Dấu ấn chiến thuật của Mourinho tại Real Madrid là rất đậm nét. Ảnh: THX

Dưới sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã giành 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 4 trận lội ngược dòng thành công. Các đối thủ phải nhận thất bại sau khi dẫn trước Real Madrid gồm AS Roma, AEK Athens, Celta Vigo và PSV Eindhoven.

Điểm chung trong những màn ngược dòng này là khả năng nhận diện vấn đề, điều chỉnh đội hình và khai thác hiệu quả những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Những quyết định thay người của Mourinho không đơn thuần nhằm làm mới đội hình, mà còn tạo ra những điều chỉnh chiến thuật rõ rệt, giúp đội bóng thay đổi thế trận và gia tăng sức ép lên đối thủ.

Trong trận gặp PSV Eindhoven, Mourinho rút Aurelien Tchouameni khỏi sân, chuyển sang sử dụng hai tiền vệ trung tâm là Bernardo Silva và Arda Guler. Ở hàng phòng ngự, Dean Huijsen và Ibrahima Konate được tung vào sân thay Antonio Rudiger và Eder Militao.

Những điều chỉnh này giúp Real Madrid củng cố hàng thủ, đồng thời đẩy cao cường độ pressing. Sự xuất hiện của Jude Bellingham tiếp tục tăng cường sức tấn công, trước khi Kylian Mbappe cùng các đồng đội hoàn tất chiến thắng 5-1.

Trận đấu với AS Roma cũng là minh chứng rõ nét cho khả năng xoay chuyển cục diện của Mourinho. Khi Real Madrid bị dẫn 1-3, "người đặc biệt" quyết định thực hiện hai sự thay đổi người. Việc đưa Carlos Espi, Endrick và Alvaro Carreras vào sân đã giúp đội bóng ghi liền ba bàn chỉ trong vòng 7 phút.

Trước AEK Athens, kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra. Khi Real Madrid bị dẫn 1-2 ở phút 75, Mourinho tung Endrick, Federico Valverde, Brahim Diaz và Carlos Espi vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và tìm kiếm bàn gỡ.

Xu hướng này tiếp tục được thể hiện trong cuộc đối đầu với Celta Vigo. Mourinho lần lượt đưa Federico Valverde, Marc Cucurella và Vinicius Junior vào sân, sau đó bổ sung thêm Endrick và Carlos Espi để gia tăng các phương án tấn công.

Bốn màn lội ngược dòng cho thấy chiều sâu đội hình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược của Mourinho. Dù từng xuất hiện những hoài nghi về chất lượng lực lượng dự bị, ông vẫn tìm được phương án nhân sự phù hợp mỗi khi kế hoạch ban đầu không phát huy hiệu quả.

Khả năng điều chỉnh linh hoạt này càng trở nên cần thiết khi Real Madrid bước vào tháng 12 với lịch thi đấu dày đặc. Những quyết định thay người táo bạo, đúng thời điểm của Mourinho đang mang lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời cho thấy dấu ấn của một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm trong việc kiểm soát và xoay chuyển trận đấu.

PHẠM QUANG