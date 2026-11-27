AC Milan đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trong hiệp 2, từ thế bị dẫn trước 0-2 để giành chiến thắng 4-2 trước Olympiacos tại Piraeus (Hy Lạp), qua đó tạo đà mới cho chiến dịch Europa League tưởng chừng đã rơi vào thất bại.

HLV Ruben Amorim tin rằng Milan đang “khởi đầu cho một điều gì đó”. Ảnh: THX

Sau khởi đầu khá trầm lắng tại sân vận động Georgios Karaiskakis, Olympiacos đã phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống phạt góc ở phút 31, khi bóng trúng xà ngang rồi bật lại chạm tay thủ môn Mike Maignan biến thành một bàn phản lưới nhà. Olympiacos, đội đang bất bại và giành 3 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường châu Âu, gia tăng cách biệt chỉ 4 phút sau giờ nghỉ sau cú sút hiểm hóc của Jota Silva.

Nhưng AC Milan nhen nhóm hy vọng trở lại trận đấu nhờ nỗ lực cá nhân xuất sắc của Omari Hutchinson ở phút 56. Cầu thủ chạy cánh đang được cho mượn từ Nottingham Forest này nhận bóng từ giữa sân, bứt tốc bên cánh phải trước khi ngoặt vào trung lộ ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành. Đến phút 63, Hutchinson thực hiện quả tạt từ cánh phải về phía cột xa, nơi Alphadjo Cisse bật cao đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Cầu thủ vào sân thay người Christian Pulisic hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục ở phút 71, khi thực hiện cú vô lê ghi bàn từ đường tạt bóng bên cánh phải, sau một tình huống xử lý khéo léo khác của Hutchinson. Trong thời gian bù giờ, Diego Moreira ghi bàn thắng thứ 4 cho Milan sau một pha phản công chớp nhoáng do Pulisic khởi xướng.

Kết quả này mang lại hy vọng mới cho chiến dịch Europa League của Milan. Trước trận thắng tối thứ Năm, họ chỉ giành được một chiến thắng trong 4 lượt trận đầu tiên (trước Salzburg), và giờ đây đã nâng tổng số điểm lên thành 6. HLV Ruben Amorim chia sẻ với Sky Sport Italia: “Kết quả này chắc chắn sẽ thay đổi tương lai của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2, nhưng vẫn mắc phải nhiều sai lầm và cần phải cải thiện. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để trở thành một đội bóng thực sự mạnh, nhưng tinh thần thì đã có sẵn. Sự tự tin của toàn đội chắc chắn sẽ tăng lên. Đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khiêm tốn phủ nhận vai trò của bản thân, dù các cầu thủ dự bị mà ông tung vào sân đã tạo ra tác động lớn. “Tôi không phải là người thay đổi cục diện trận đấu. Chính Hutchinson mới là người thay đổi trận đấu. Bước ngoặt thực sự nằm ở bàn thắng đầu tiên”, ông giải thích, “Tôi luôn kỳ vọng như vậy ở cậu ấy. Hutchinson còn tiềm năng để làm được nhiều hơn thế. Cậu ấy có tài năng, giống như những cầu thủ khác trong đội, nhưng quan trọng nhất vẫn là tư duy”.

LINH SƠN