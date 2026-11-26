Barcelona đang bước vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải, nhưng HLV Hansi Flick vẫn may mắn có được sự phục vụ của một ngôi sao chủ chốt, nhân tố đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của đội bóng từ đầu mùa.

Pedri là cầu thủ duy nhất góp mặt trong mọi trận đấu của Barcelona mùa giải này. Ảnh: THX

Thầy trò HLV Hansi Flick đã tiếp tục hành trình tại đấu trường châu Âu bằng chuyến làm khách tới Azerbaijan để đối đầu với đội bóng bị đánh giá thấp hơn Sabah FK tại Champions League vào thứ Tư vừa qua. Kết quả chung cuộc, Barcelona - đội đang tạo cách biệt 3 điểm trên ngôi đầu La Liga - giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 4-1 qua đó vươn lên vị trí thứ 4 vòng bảng Champions League.

Ngôi sao nơi hàng tiền vệ Pedri có tên trong đội hình xuất phát, tuyển thủ người Tây Ban Nha cũng thiết lập một cột mốc cá nhân trong đội hình Barcelona mùa giải năm nay. Theo số liệu từ Opta, Pedri là cầu thủ Barcelona duy nhất góp mặt trong mọi trận đấu của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải 2026-2027 (18 trận). Trong khi đó Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Karim Adeyemi và Joan Garcia đều chơi 17 trận.

Mặc dù vậy, Pedri bất ngờ rời sân sau giờ nghỉ trong trận thắng Sabah, nhường chỗ cho Dani Olmo, khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick nhanh chóng xác nhận việc thay thế Pedri đã nằm trong kế hoạch từ trước: “Vâng, Pedri vẫn ổn. Kế hoạch là để cậu ấy chỉ thi đấu 45 phút. Bất kể diễn biến trận đấu ra sao, Pedri cũng sẽ rời sân sau hiệp một để Dani Olmo vào thay. Olmo cũng chỉ được lên kế hoạch thi đấu đúng 45 phút. Tôi nghĩ điều này rất hợp lý, cũng giống như cách chúng tôi áp dụng với các cầu thủ khác, nhằm quản lý khối lượng vận động và thời gian thi đấu của họ”.

Tình huống của hậu vệ cánh Alejandro Balde thì hoàn toàn ngược lại. HLV Flick đã quyết định xoay tua đội hình tại Sabah FK, từ đó trao cơ hội đá chính lần đầu tiên trong mùa giải cho hậu vệ trái 23 tuổi người Tây Ban Nha. Dù đóng góp một pha kiến ​​tạo, Balde đã không thể hoàn thành trận đấu thứ 5 của anh trên mọi đấu trường mùa này, buộc phải rời sân ở những phút cuối trận sau khi dính chấn thương mắt cá chân.

HLV Flick dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Balde, và cập nhật tình hình chấn thương của anh: “Balde đang có một trận đấu tuyệt vời thì buộc phải rời sân. Cậu ấy bị đau ở cổ chân. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể và sẽ phải đợi đến ngày mai mới có thông tin chính xác hơn.

Chúng tôi hy vọng chấn thương này không nghiêm trọng. Balde đã chơi rất tốt. Như các bạn biết đấy, không dễ để một cầu thủ vốn ít được ra sân có thể bắt nhịp ngay lập tức trong một trận đấu như thế này. Nhưng cậu ấy đã thể hiện rất ấn tượng”.

LINH SƠN