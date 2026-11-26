Man United có trận hòa vất vả 2-2 trên sân khách trước Sporting tại Champions League. 90 phút tại Bồ Đào Nha là một màn trình diễn hỗn loạn khi Man United phơi bày sự mong manh về tâm lý, sai lầm cá nhân ngớ ngẩn và các quyết định tranh cãi từ tổ trọng tài.

Thủ thành Lammens lại mắc sai lầm. Ảnh THX

Hai quả phạt đền trong ba phút và tranh cãi trọng tài

Trận đấu bắt đầu với sự chủ động từ Man United khi họ kiểm soát bóng tốt trong nửa đầu hiệp một. Dù vậy, khi hàng công thiếu sắc bén từ Joshua Zirkzee và Amad Diallo, hệ thống phòng ngự Quỷ đỏ cũng bất ngờ tự sụp đổ.

Phút 31, Lisandro Martinez xoạc bóng thừa thãi với Geny Catamo trong vòng cấm, biếu cho Sporting quả phạt đền. Trên chấm 11m, thủ thành trẻ Senne Lammens xuất sắc cản phá cú sút của Luis Suarez. Thế nhưng, chỉ 75 giây sau, Lammens lại mắc sai lầm khi lao ra cản phá thô bạo với Maximiliano Araujo. Ở lần sút phạt đền thứ hai, Suarez không mắc sai lầm nào để mở tỷ số 1-0.

Cơn ác mộng của Man United chưa dừng lại. Ít phút trước giờ nghỉ, Amad Diallo sút tung lưới Sporting. Tuy nhiên, trọng tài Szymon Marciniak đã thổi phạt trước đó vì cho rằng Youri Tielemans phạm lỗi với Goncalo Inacio. Việc cắt còi sớm khiến VAR không thể can thiệp, dù góc quay cho thấy Tielemans xoạc bóng hợp lệ.

Tỷ số bàn thắng dự kiến xG

Bước sang hiệp hai, HLV Pochettino thúc giục học trò dâng cao tìm bàn gỡ. Nỗ lực dồn ép mang lại kết quả ở phút 48 khi Lisandro Martinez cướp bóng và bị Eduardo Quaresma đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes gỡ hòa 1-1, ghi bàn đầu tiên dưới triều đại Pochettino.

Chỉ hai phút sau, sự kịch tính đẩy lên đỉnh điểm với bàn thắng hy hữu. Từ khoảng cách hơn 25m, Bruno Fernandes tung cú sút xa bằng chân trái. Bóng đi không quá căng nhưng khi chạm đất lại va đúng gờ đất trên sân Alvalade – gờ đất do chính Bruno vô tình tạo ra trước đó. Trái bóng nảy dựng ngược vượt qua tầm với của Kaique Pereira bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Nhưng khi chiến thắng ở rất gần, căn bệnh mất tập trung lại báo hại Man United. Phút 80, từ quả tạt bổng bên cánh phải của Sporting, thủ môn Senne Lammens bắt bóng vụng về để bóng tuột khỏi tay ngay trước vạch vôi. Luis Suarez lập tức ngả bàn đèn đẳng cấp, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Pochettino chỉ trích trọng tài, báo chí Anh ngán ngẩm

Những phút bù giờ tiếp tục diễn ra hỗn loạn. Quỷ đỏ tưởng chừng có bàn thắng 3-2 khi Kaique Pereira đấm bóng phản lưới từ quả phạt góc của Bruno. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Marciniak lại hủy bàn thắng vì cho rằng Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn. Ngay sau đó, Youri Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đánh dấu tấm thẻ đỏ thứ 5 của Man United chỉ trong 6 tuần.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino bức xúc khẳng định Man United bị trừng phạt quá nặng bởi những tiếng còi khó hiểu từ trọng tài: “Thật khó để hiểu chuyện gì xảy ra trên sân. Chúng tôi bị trừng phạt ở những tình huống then chốt”. Dù vậy, ông vẫn bảo vệ Lammens: “Bóng đá là câu chuyện của sai lầm. Hàng phòng ngự cần bọc lót tốt hơn cho thủ môn”.

Nhưng với góc nhìn của truyền thông Anh, tờ The Independent nhận định Man United đã biến Champions League thành giải nghiệp dư Sunday League, đồng thời cảnh báo Pochettino đang đối mặt với một tập thể khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

LONG KHANG