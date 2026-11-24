HLV Cesc Fabregas (Como) cho biết ông sẽ kiên định với triết lý của mình trong trận đấu sắp tới tại Champions League gặp AEK Athens...

Fabregas hướng tới trận đấu với AEK (Ảnh: THX)

Trước thềm cuộc tiếp đón AEK Athens (Hy Lạp) tại UEFA Champions League, HLV Cesc Fabregas của Como đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo diễn ra một ngày trước trận đấu.

Como hiện là CLB Serie A có vị trí tốt nhất tại Champions League mùa này, khi đang đứng thứ 4 với 9 điểm sau 4 lượt trận. Họ giành chiến thắng 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả thắng lợi 9-1 trước Lens ở vòng đấu trước tại Champions League.

Fabregas khẳng định ông sẽ không thay đổi bản sắc của đội bóng trong trận đấu tại châu Âu sắp tới. Ông dẫn chứng trường hợp của HLV Alvini (CLB Frosinone) sau trận thua 1-5 trước Inter Milan.

“Tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận giống như Alvini đã làm trước Inter Milan. Tôi vẫn sẽ kiên định với những ý tưởng của mình”, HLV Fabregas của Como phát biểu, và được tờ Gazzetta dẫn lời lại, "Có những trận đấu đòi hỏi chúng tôi phải biết cách điều tiết để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ những điều tốt đẹp mà mình đang thực hiện".

Fabregas bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của Como trong trận đấu gần nhất trước Cagliari, đặc biệt khi đội bóng có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Da Cunha được bố trí chơi ở vị trí ở vị trí số 10 thay Paz, trong khi Ricci và Liberali lần đầu được trao cơ hội đá chính và đều thể hiện tích cực. Bên cạnh đó, Lahdo cũng để lại dấu ấn sau khi vào sân từ ghế dự bị. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, những tín hiệu này cho thấy Como đang đi đúng hướng, với các cầu thủ ngày càng hiểu rõ vai trò và mục tiêu chung của đội bóng.

“Tôi ưa thích sự ổn định và khả năng kiểm soát mọi tình huống, dù biết điều đó không hề dễ dàng”, nhà cầm quân từng là cầu thủ của Chelsea, Arsenal chia sẻ.

Frosinone là đội bóng gây bất ngờ tại Serie A. Tân binh này hiện đứng ở vị trí thứ 7 và thậm chí từng đánh bại Como với tỷ số 2-0 hồi tháng 9.

Trong cuộc đối đầu với Inter, họ không chọn cách lùi sâu phòng ngự mà vẫn trung thành với bản sắc của mình, dù cuối cùng phải nhận 5 bàn thua từ các tình huống phản công tại San Siro.

“Hôm nay, tôi vẫn muốn nghe mọi người nói rằng Alvini là một HLV tuyệt vời. Đó chính mới là bản sắc và lòng dũng cảm, ngay cả khi ông ấy để thua 1-5”, Fabregas khẳng định, "Khi thua, người ta bảo bạn thật tệ. Khi thắng, họ lại gọi bạn là thiên tài. Cần phải nhìn nhận mọi thứ một cách đúng đắn.

Bóng đá chắc chắn đang thay đổi, một phần vì các trọng tài ít thổi còi hơn. Các cầu thủ ít nằm sân hơn vì chiến thuật đó không còn hiệu quả. Đây là một bước ngoặt tích cực cho giải đấu tại Ý, nơi đang dần trở thành 1 trong 2 hoặc 3 giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu”.

Como từng đánh bại RB Leipzig, Manchester United và Lille tại Champions League.

“Với chúng tôi, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi là một CLB nhỏ và hiểu rõ vị thế của mình”, Fabregas chia sẻ, “Tại Mozzate, bầu không khí thật tuyệt vời. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì người khác nói. Thay vào đó, chúng tôi phải mạnh mẽ hơn và biết cách quản lý cảm xúc của mình.

Các cầu thủ đang nhận được nhiều sự chú ý hơn, điều đó cũng giúp họ trưởng thành. Nếu muốn vươn tới đỉnh cao, họ phải học cách đối mặt với điều đó. Chúng tôi vẫn chỉ mới ở vạch xuất phát. Chúng tôi tập trung vào hành trình, chứ không phải đích đến.

AEK là một đội bóng xuất sắc. Họ từng gây khó khăn cho cả Real Madrid lẫn Shakhtar. Họ sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cần phải thực sự sắc bén”.

Đ.Hg.