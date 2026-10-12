Fabregas học chiến thuật từ Inter để đối phó Roma

HLV trưởng Como, Cesc Fabregas, tiết lộ ông đã nghiên cứu lối chơi của Inter Milan dưới thời Simone Inzaghi để chuẩn bị cho trận đấu với AS Roma của Gian Piero Gasperini.

Fabregas chụp hình kỷ niệm cùng HLV Gasperini (Ảnh: THX)

Kết quả hòa 0-0 đã khiến Como tuột xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A sau 6 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Fabregas vẫn lạc quan vì đội bóng kém tên tuổi của ông tổ chức chơi tấn công trực diện trước Roma, đội bóng giữ vững thành tích bất bại Serie A mùa này bên cạnh Inter Milan (đầu bảng) và Lazio (nhì bảng).

Nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha vốn là cựu cầu thủ của Chelsea đưa ra cái nhìn rất sâu sắc về mặt chiến thuật của 90 phút tại sân Giuseppe Sinigaglia, trước sự chứng kiến của 12.415 khán giả: “Theo tôi, đội bóng gây ra khó khăn nhất cho AS Roma là Inter của HLV Simone Inzaghi. Vì thế, tôi đã nghiên cứu một vài khía cạnh và có được một số ý tưởng cho trận đấu của Como”.

HLV Fabregas ca ngợi các cầu thủ Como vì đã thực hiện một chiến thuật pressing dũng cảm, nhấn mạnh sự can đảm về thể chất: “Khi trận đấu vẫn còn 11 đấu 11, tôi cảm thấy đó là một trong những màn trình diễn hay nhất ở trong sự nghiệp HLV của mình trước AS Roma”.

“Các đội cần rất nhiều bản lĩnh để đối đầu với Roma, bởi nếu chỉ tập trung vào chiến thuật trước mà không có đủ sự can đảm để chơi bóng, họ sẽ không giành được điểm nào. Đôi khi bóng đá thực sự khó hiểu. Thật bất thường khi chứng kiến ​​2 đội bóng tích cực và tấn công như vậy lại chỉ hòa nhau 0-0”, HLV Fabregas chia sẻ.

Fabregas cũng đề cập đến những lựa chọn đội hình xuất phát rất bất ngờ của mình, bao gồm việc để Maxence Caqueret đá chính thay cho Martin Baturina ở hàng tiền vệ. Và chính Caqueret đền đáp niềm tin của HLV bằng một màn trình diễn đầy nỗ lực ở khu vực giữa sân.

“Caqueret xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát”, Fabregas giải thích, “Cậu ấy không có tên trong đội hình Champions League, nhưng đã tập luyện rất tốt, vì vậy tôi cảm thấy việc cho cậu ấy ra sân là đúng đắn”.

Mặc dù Como bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm khi Roma chơi thiếu người từ phút thứ 53 sau tấm thẻ đỏ của Donyell Malen, ông Fabregas vẫn rất hài lòng với sự tiến bộ của đội bóng. Việc cầm hòa một đội bóng rất giàu kinh nghiệm như Roma cho thấy quỹ đạo tích cực của Como.

Hiện tại, Como tập trung vào việc xây dựng dựa trên màn trình diễn này trong các trận đấu sắp tới tại Serie A. HLV Fabregas sẽ tiếp tục phát triển các ý tưởng chiến thuật của mình cho các trận đấu tiếp theo là đến làm khách trên sân của Fiorentina ngày 18-10. Vào giữa tuần này, họ thi đấu với Feyenoord ở Champions League.

Đ.Hg.