Cisse lập hat-trick vẫn ngồi dự bị, Amorim gây bão ở Milan

Trong trận thắng đậm Red Bull Salzburg 4-0 ở lượt trận thứ 2 League phase đấu trường UEFA Europa League, Alphadjo Cisse đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú hat-trick cho AC Milan. Dù vậy, anh vẫn bị HLV Ruben Amorim "cất" trên băng ghế dự bị trận thắng Atalanta thắng 3-2 mới đây tại Serie A.

HLV Amorim trong trận AC Milan - Atalanta 3-2 (Ảnh: THX)

Tiền đạo 19 tuổi người Ý Cisse không được ra sân phút nào, chỉ ngồi dự bị chứng kiến AC Milan của HLV Ruben Amorim nâng chuỗi bất bại tại Serie A lên 7 trận (4 thắng, 3 hòa). Quyết định này khiến giới truyền thông và người hâm mộ bất ngờ, nhất là khi Cisse vừa có màn trình diễn ấn tượng với một cú hat-trick.

Giải thích sau trận đấu, HLV Amorim cho biết việc lựa chọn nhân sự phụ thuộc vào từng đối thủ và yêu cầu chiến thuật, thay vì chỉ dựa trên phong độ ở trận trước.

“Mỗi trận đấu là một câu chuyện khác nhau, đối thủ cũng khác nhau. Tôi không sử dụng một cầu thủ chỉ vì anh ta chơi tốt ở trận trước. Chúng ta cũng phải nhớ rằng Cisse chưa quen thi đấu 2 trận liên tiếp, vì vậy cậu ấy cần sẵn sàng khi có cơ hội”, Amorim chia sẻ với DAZN.

Phát biểu của cựu HLV Manchester United lập tức tạo ra những ý kiến trái chiều. Một CĐV chỉ trích: “Ghi hat-trick mà vẫn phải chứng tỏ bản thân. Amorim xem bàn thắng như một cuộc phỏng vấn xin việc, ngay cả màn trình diễn hoàn hảo cũng không đảm bảo suất đá chính”.

Người khác nhận xét: “Nếu đội thắng, đó là nhờ chiến thuật của ông ấy. Cầu thủ không thể trở thành tâm điểm. Với cách quản lý này, ông ấy khó làm việc cùng những ngôi sao lớn”.

Một số CĐV lo ngại Cisse sẽ mất tự tin, thậm chí tìm đường rời Milan nếu tiếp tục bị hạn chế cơ hội. Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ Amorim: “Để người hùng lập hat-trick nghỉ ngơi trước Atalanta mà vẫn thắng trận, Amorim xứng đáng được khen ngợi”.

Thực tế, quyết định của Amorim không phải không có cơ sở. Mùa trước, Cisse còn thi đấu tại Serie B trong màu áo Catanzaro, ghi 6 bàn sau 22 trận. Tiền đạo trẻ vẫn cần thời gian thích nghi với môi trường đỉnh cao và cường độ thi đấu tại Serie A.

Dù vậy, Cisse đã phần nào chứng minh tiềm năng khi ghi 2 bàn cho Milan mùa này, lần lượt vào lưới Juventus (hòa 1-1) và Torino (thắng 2-1). Cả anh lẫn Amorim đều cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung.

Milan sẽ làm khách trước Bournemouth tại Europa League ngày 22-10, trước khi gặp Udinese ở Serie A ngày 25-10. Với chuỗi 7 trận bất bại, Amorim vẫn đang giúp Milan duy trì sự ổn định và có lý do để bảo vệ những lựa chọn nhân sự của mình.

Đ.Hg.