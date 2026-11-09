Inter Milan giải mã Como, HLV Fabregas thừa nhận hạn chế

HLV Cesc Fabregas phải thừa nhận Inter Milan là đội chơi tốt hơn sau khi Como của ông để thua 0-2 tại San Siro trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 Serie A.

Como (áo trắng) đứt mạch 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ảnh: THX

Inter Milan vươn lên dẫn trước 2 bàn ngay trong 20 phút đầu trận nhờ các pha lập công của Pio Esposito và Marcus Thuram, và đội chủ nhà đã duy trì lợi thế đó cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Como đang thăng hoa với mạch 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, vừa lập kỷ lục thắng 9-1 trên sân Lens ở Champions League, nhưng HLV Fabregas thừa nhận Inter là đội chơi hay hơn, nhấn mạnh vào lối chơi của Nerazzurri cũng như bề dày kinh nghiệm mà đội bóng này sở hữu trong đội hình.

“Chúng ta phải chúc mừng họ. Inter xứng đáng giành chiến thắng vì đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều”, Fabregas chia sẻ với DAZN khi đánh giá về màn trình diễn của đội nhà. “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không tốt, mắc một vài sai lầm và thiếu sự tự tin. Cách chúng tôi để thua thật đáng tiếc, xuất phát từ những tình huống mất bóng quá dễ dàng. Điều đó khiến đội bóng đánh mất sự tự tin, bởi Inter cực kỳ mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái. Họ mạnh nhất châu Âu ở khía cạnh này”.

Fabregas giải thích thêm: “Inter là một trong những đội bóng xuất sắc nhất hiện nay trong các tình huống phản công và các pha bóng cố định. Họ đã thực hiện 13 pha phạm lỗi một cách khôn ngoan đến mức không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Trong những trận đấu kiểu này, chỉ cần ngắt nhịp trận đấu thôi cũng đủ để tạo ra tác động lớn. Những chi tiết như vậy cho thấy kinh nghiệm dày dặn mà họ sở hữu, điều mà chúng tôi còn thiếu”.

Como nhận thất bại thứ 2 tại Serie A, nhưng họ vẫn xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm - kém 5 điểm so với vị trí nhì bảng của Inter và kém 6 điểm so với ngôi đầu của Lazio, đội vừa bị Napoli cầm hòa 1-1. Đây vẫn là vị trí đáng mơ ước, đặc biệt khi thầy trò HLV Fabregas cũng đang làm rất tốt trong mùa giải ra mắt Champions League: Como thắng 3 thua 1 và đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng.

Nhà cầm quân 39 tuổi người Tây Ban Nha chia sẻ thêm: “Chúng tôi đang trải qua một hành trình khác biệt so với những gì từng quen thuộc, với mật độ thi đấu dày đặc. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì những gì họ đã cống hiến cho đến thời điểm này. Những yêu cầu ngày càng cao hơn và chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực. Tôi không tìm kiếm bất kỳ lời bào chữa nào; bóng đá là như vậy và một HLV phải biết thích nghi. Trách nhiệm của tôi là tìm ra các giải pháp”.

LINH SƠN