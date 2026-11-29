Lazio đang liên tục thiết lập các kỷ lục, không chỉ với lịch sử CLB mà còn trên bình diện toàn giải Serie A. Lịch sử cũng cho thấy, với 35 điểm giành được sau 13 vòng đấu, đội bóng này đang trên đà cán đích trong nhóm 2 đội dẫn đầu.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Lazio từng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là sau khi bị loại ngay vòng đầu tiên tại Coppa Italia bởi Mantova - một đội bóng đang chơi ở Serie B. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: họ đã giành tới 11 chiến thắng và chỉ để hòa 2 trận (trước Milan và Napoli). Lazio hiện là đội duy nhất vẫn duy trì thành tích bất bại sau 14 vòng đấu - AS Roma cũng sẽ có thành tích này nếu thắng Monza vào Chủ nhật.

Đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso đã tích lũy được 35 điểm sau 13 vòng đấu. Trong kỷ nguyên tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, chỉ có 2 đội từng có khởi đầu ấn tượng hơn thế. Đó là Juventus dưới thời Fabio Capello (36 điểm ở mùa giải 2005-2006) và Juventus dưới thời Max Allegri (37 điểm ở cùng giai đoạn này tại mùa giải 2018-2019).

Trước Lazio, chỉ có 6 đội bóng khác trong kỷ nguyên này đạt được 35 điểm sau 13 vòng đấu tại Serie A. Trong số đó, có tới 5 đội đã giành được Scudetto (chức vô địch Serie A), ngoại trừ Napoli - đội kết thúc mùa giải 2017-2018 ở vị trí thứ 2. Nếu lịch sử tiếp tục lặp lại, điều đó đồng nghĩa với việc các học trò của HLV Gattuso hoàn toàn có khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm 2 đội dẫn đầu.

Vào thứ Bảy, “Những chú đại bàng” đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Torino. Thủ môn Christos Mandas có những pha cứu thua xuất sắc, trong khi Lazio tỏ ra cực kỳ sắc bén nhờ 2 cầu thủ người Đan Mạch ngay trước khi hiệp một khép lại: đầu tiên là cú đánh đầu từ tình huống phạt góc của Oliver Provstgaard, tiếp đó là pha lập công của Gustav Isaksen. Che Adams của Torino đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng đến tận những phút cuối cùng với cú đánh đầu từ một tình huống cố định, nhưng chung cuộc, Lazio vẫn giành chiến thắng 2-1.

HLV Gattuso bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của Lazio, khi chia sẻ với DAZN Italia: “Chúng tôi không bao giờ đánh mất cấu trúc đội hình, bất kể tình huống nào xảy ra. Hôm nay, toàn đội đã tập trung ngay từ đầu, đó là dấu hiệu của một tinh thần mạnh mẽ, và tôi cảm thấy rất tự hào. Đúng là Torino đã gây sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Việc cả đội thi đấu với cường độ mạnh mẽ như vậy là điều vô cùng quan trọng. Hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Lazio đang tạo cách biệt 3 điểm so với Inter Milan, đội vừa thắng Genoa 4-0. AS Roma đang tụt lại phía sau 5 điểm, nhưng họ sẽ trở lại vị trí nhì bảng và thu hẹp cách biệt còn 2 điểm nếu đánh bại đội khách Monza vào Chủ nhật.

Gattuso nói tiếp: “Đội bóng đang tràn đầy nhiệt huyết và không bao giờ lùi bước. Tôi chỉ có thể gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì những nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Họ đang thực sự tận hưởng trận đấu, và sự nhiệt huyết chính là nguồn nhiên liệu mạnh mẽ. Chúng ta có thể mắc sai sót về mặt kỹ thuật, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép sai lệch về mặt tinh thần”.

LINH SƠN