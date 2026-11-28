Giành vị trí trong đội hình chiến thắng của Barcelona hiện tại trở nên khó khăn, nhưng 2 ngôi sao được cho đang thất vọng vì ít thời gian thi đấu mới đây khẳng định họ chưa từng nghĩ đến chuyện rời sân Camp Nou.

Dani Olmo (trái) khẳng định anh đang hạnh phúc ở Barcelona. Ảnh: THX

Gần đây xuất hiện thông tin cho rằng Bayern Munich quan tâm đến Dani Olmo, nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định anh đang hạnh phúc và muốn góp phần đưa Barcelona trở lại vị thế thống trị châu Âu.

“Tôi đang ở nơi mà mình muốn”, cựu sao 28 tuổi của RB Leipzig chia sẻ với các phóng viên tại một sự kiện. “Ước mơ và mục tiêu của tôi là giành các danh hiệu tại Barcelona. Tôi đang làm được điều đó và muốn tiếp tục phát huy. Tôi cũng muốn đưa Barcelona trở lại vị thế xứng đáng tại châu Âu. Đó chính là mục tiêu của tôi”.

Trong bối cảnh Fermin Lopez bị treo giò 2 trận, Dani Olmo nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính trước Deportivo vào ngày 29-11, cũng như trận cầu quan trọng giữa tuần trên sân nhà gặp Atletico Madrid. Tiền vệ kiến ​​thiết này khẳng định anh đang có thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian phải ngồi ngoài vì chấn thương.

“Tôi hoàn toàn ổn, đạt 100% phong độ và rất nóng lòng được góp sức giúp đội giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong mọi trận đấu trước kỳ nghỉ Giáng sinh”, anh chia sẻ. “Tôi đã nỗ lực vì rất nhiều ước mơ, và vẫn còn nhiều mục tiêu khác cần thực hiện hoặc lặp lại. Chúng tôi đang tiến bộ mỗi ngày và quyết tâm chinh phục mọi danh hiệu”.

Trong khi đó, ở vào tình cảnh còn đáng thất vọng hơn, tiền vệ trẻ Gavi cũng vừa công khai chia sẻ về việc anh ít được ra sân trong những tháng đầu mùa giải năm nay. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hansi Flick, Gavi hiện xếp sau hàng loạt cái tên như Rodri, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Fermin Lopez và Dani Olmo. Kết quả là cầu thủ 22 tuổi này mới chỉ có 3 lần được xếp đá chính tại La Liga và Champions League.

Lần gần nhất Gavi được góp mặt trong đội hình xuất phát là vào giữa tuần qua, trong chuyến làm khách của Barcelona tới Azerbaijan để đối đầu với Sabah tại Champions League. Thế nhưng, ngay cả khi đối đầu với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Blaugrana, Gavi vẫn không thể tạo được dấu ấn; nhìn chung, màn trình diễn của anh khá mờ nhạt.

Trong một lần xuất hiện trước truyền thông tuần này, chính tuyển thủ người Tây Ban Nha đã được hỏi về những khó khăn mà anh đang gặp phải. Gavi cũng đã đưa ra một câu trả lời chững chạc và điềm đạm, giải thích rằng: “Đó là điều tất yếu khi bạn khoác áo CLB xuất sắc nhất thế giới. Ai cũng đều giỏi cả, và HLV sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ vào thời điểm mà ông ấy cho là phù hợp”.

LINH SƠN