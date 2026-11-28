Huyền thoại người Brazil Ronaldo khẳng định việc Harry Kane giành Quả bóng vàng là hoàn toàn xứng đáng, và thừa nhận cảm thấy rất vui khi thấy một cầu thủ chơi ở vị trí “số 9” giành được giải thưởng này một lần nữa.

Ronaldo khi công bố tên Harry Kane giành Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Ronaldo từng 2 lần giành Quả bóng vàng vào các năm 1997 và 2002 chính là người công bố Harry Kane chiến thắng tại buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao ở London Palladium vào tháng trước.

Chia sẻ trên podcast “Stick to Football” của Disney+, Ronaldo cho biết: “Tôi nghĩ đó là một kết quả tốt và hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy. Tôi cảm thấy vui cho cậu ấy, và cũng vui cho cả chính tôi nữa, vì vị trí “số 9” đã trở lại. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới có một cầu thủ mang áo số 9 giành được một danh hiệu quan trọng như vậy. Hơn nữa, cậu ấy còn là một người rất tử tế. Vì thế, giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng”.

Harry Kane, 33 tuổi, đã tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga và Champions League, đồng thời góp công lớn đưa đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết World Cup, với tổng cộng 73 bàn thắng ghi được. Kane là cầu thủ người Anh thứ 5 nhận được vinh dự này, và là người đầu tiên kể từ sau Michael Owen vào năm 2001.

Đội trưởng tuyển Anh đã vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành lấy giải thưởng danh giá này. Anh cũng là tiền đạo thực thụ đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ sau Karim Benzema vào năm 2022.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của giải thưởng này ở Brazil so với ở Anh, Ronaldo đáp: “Với chúng tôi, nó rất quan trọng. Ở đâu thì giải thưởng này cũng quan trọng cả. Có lẽ ở Anh, sau lần Michael Owen giành chiến thắng trước đây, thì giờ đây, với Harry Kane, nó lại trở nên quan trọng một lần nữa. Hiện tại vẫn chưa có sự minh bạch rõ ràng về các tiêu chí để xác định những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta biết rằng các đội trưởng và các nhà báo tham gia bỏ phiếu, nhưng chắc chắn một điều là Harry Kane chính là tiền đạo xuất sắc nhất”.

Sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo, được mệnh danh “Người ngoài hành tinh”, bị cắt ngắn bởi 2 chấn thương đầu gối nghiêm trọng; trong đó, lần chấn thương thứ 2 xảy ra chỉ 6 phút sau khi trở lại sân cỏ, khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn một năm. Huyền thoại 50 tuổi, người kết thúc 18 năm sự nghiệp trong màu áo Corinthians vào năm 2011, cho rằng các tiền đạo ngày nay được bảo vệ tốt hơn nhiều so với trước đây.

“Ước gì thời đó tôi cũng nhận được sự bảo vệ như vậy”, ông chia sẻ. “Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Thế hệ của chúng tôi đầy rẫy những cầu thủ chơi cực kỳ thô bạo. Dù thi đấu ở đâu, tôi cũng luôn đụng độ những đối thủ như vậy mà chẳng hề được bảo vệ. Giờ đây, tạ ơn Chúa, các cầu thủ đã được bảo vệ rất tốt, điều đó thật công bằng. Tôi chỉ tiếc là thời của mình lại không có được sự bảo vệ đó”.

LINH SƠN