Barcelona ​​có thể chào đón sự trở lại của các ngôi sao chủ chốt ở cả 3 tuyến trong cuộc đối đầu sắp tới với Deportivo La Coruna tại La Liga.

Lamine Yamal sẵn sàng trở lại thi đấu vào cuối tuần này. Ảnh: THX

Barcelona vừa giành chiến thắng thuyết phục tại đấu trường châu Âu vào thứ Tư, khi Blaugrana ghi 4 bàn vào lưới đối thủ yếu hơn là Sabah FK tại Baku (Azerbaijan). Trong trận đấu đó, HLV Hansi Flick cùng các cộng sự đã phải xoay xở mà không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột do chấn thương và chính sách xoay tua đội hình.

Trong số những cầu thủ vắng mặt đáng chú ý có Lamine Yamal. Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong vấn đề nhỏ ở mắt cá chân, ngôi sao chạy cánh 19 tuổi đã sẵn sàng trở lại thi đấu tại sân Estadio Riazor vào cuối tuần này.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Mundo Deportivo, cả tiền vệ trung tâm Rodri và trung vệ Andreas Christensen cũng có khả năng tái xuất trong trận gặp Depor vào ngày 28-11. Trong đó Rodri đang có những tín hiệu tích cực về chấn thương gân kheo nhẹ, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh sẽ kịp bình phục. Christensen cũng đã hồi phục sau cảm giác khó chịu ở bắp chân trái - vấn đề từng khiến anh vắng mặt trong các trận đấu gần đây gặp Villarreal và Sabah.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể dự báo rõ ràng về cách bố trí đội hình của Barcelona thời điểm này khi HLV Flick đang tìm cách bảo vệ các ngôi sao trước lịch thi đấu dày đặc trong tháng 12. Theo tờ SPORT, ban huấn luyện thời gian qua đã chú trọng kiểm soát kỹ lưỡng số phút ra sân của các cầu thủ, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng khi Barcelona sắp bước vào những thử thách lớn, điển hình là các cuộc đối đầu với Atletico Madrid và Man City.

Trong tháng 11, nhà cầm quân người Đức đã chủ động giảm khối lượng thi đấu cho một số trụ cột của Barcelona. Số liệu từ 4 trận đấu gần nhất của Barcelona cho thấy nhiều cầu thủ chủ chốt đã có khối lượng vận động nhẹ nhàng hơn. Cụ thể, Pedri thi đấu 194 phút, còn Lamine Yamal và thủ môn Joan Garcia đều có 180 phút ra sân. Raphinha góp mặt trong 175 phút, trong khi Pau Cubarsi chơi 135 phút và Eric Garcia là 84 phút…

Án treo giò 2 trận của Fermin Lopez là tổn thất mới nhất. Tuy nhiên, đối với một cầu thủ chơi tổng cộng 285 phút ra sân cho cả Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn này, tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Villarreal lại vô tình tạo ra cơ hội để anh hồi phục thể lực. Tiền vệ này vắng mặt trong các trận đấu gặp Deportivo và Atletico Madrid nhưng qua đó giúp anh có thêm thời gian nghỉ ngơi trước chặng nước rút cuối năm.

LINH SƠN