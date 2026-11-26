Tại chảo lửa Emirates, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã làm chủ hoàn toàn thế trận, dồn ép đại diện Bundesliga suốt 90 phút nhưng rốt cuộc vẫn phải ngậm ngùi chia điểm.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng bốn ngày Pháo thủ để đối thủ lội ngược dòng gỡ hòa sau khi đã vươn lên dẫn trước ở hiệp một, phơi bày những căn bệnh cố hữu đang đe dọa trực tiếp đến tham vọng vô địch trên mọi đấu trường.

Màn bắn phá kỷ lục và căn bệnh phung phí cơ hội

Nhìn vào các thông số chuyên môn sau trận hòa 1-1 với Borussia Dortmund tại Champions League, Arsenal đã tạo nên một thế trận áp đảo toàn diện. Đội chủ sân Emirates tung ra tới 30 cú sút, chỉ số dứt điểm cao nhất trong một trận đấu Champions League của Pháo thủ kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào mùa giải 2003-04.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal đạt tới 2.34, vượt trội hoàn toàn so với con số 0.92 bên phía Borussia Dortmund. Bộ đôi sáng tạo Martin Odegaard và Noni Madueke thi đấu thăng hoa khi mỗi người tạo ra ít nhất 4 cơ hội ăn bàn ngay trong hiệp một – cột mốc chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đội bóng nào tại Champions League trong hai thập kỷ qua.

Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã biến đêm thi đấu tại London thành một cơn ác mộng. Ngay phút thứ 10, Viktor Gyokeres đã mở tỷ số bằng một cú nã đại bác cầu âu tuyệt đẹp từ cự ly 28 mét đánh bại thủ thành Gregor Kobel. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của hàng công.

Lần lượt Christos Tzolis, Noni Madueke rồi Declan Rice đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Thậm chí trong những phút cuối trận, bóng đã hai lần dội cột dọc khung thành Dortmund sau pha suýt phản lưới của Serhou Guirassy và cú dứt điểm hiểm hóc từ Declan Rice. Sự phung phí đó khiến Arsenal phải trả giá đắt khi Maximilian Beier tận dụng triệt để cơ hội duy nhất ở phút 55 để quân bình tỷ số cho Dortmund.

Dấu hỏi Viktor Gyokeres

Tâm điểm của những tranh cãi sau trận đấu một lần nữa hướng về Viktor Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển được chiêu mộ từ Sporting CP với mức giá 73 triệu euro nhằm giải quyết triệt để bài toán tiền đạo cắm số 9. Trên lý thuyết, Gyokeres đang sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng với 17 pha lập công trong năm 2026, thành tích chỉ xếp sau Erling Haaland và Joao Pedro trong số các cầu thủ thi đấu tại Anh.

Tại Champions League mùa này, anh cũng là cây săn bàn hàng đầu của Pháo thủ.

Dù vậy, phân tích từ báo chí Anh cho thấy Gyökeres vẫn chưa thể đập tan những nghi ngờ về khả năng định đoạt các trận đấu lớn. Phút 75, nhận đường tạt bóng dọn cỗ hoàn hảo từ Odegaard, Gyokeres trong tư thế không bị ai kèm ở khoảng cách chưa đầy 6 mét lại đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài khung thành trống.

Tình huống bỏ lỡ mười mươi này khiến HLV Arteta – người đã giơ tay ăn mừng trên đường biên – phải sững sờ ngơ ngác. Sự phập phồng này giải thích lý do vì sao Arteta thường ưu tiên sử dụng Kai Havertz trong các cuộc đọ sức sinh tử cuối mùa trước, cũng như tham vọng tiếp tục chiêu mộ thêm chân sút đẳng cấp thế giới vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Bên cạnh sự kém cỏi trên hàng công, hệ thống phòng ngự – vốn được xem là pháo đài kiên cố nhất của Arsenal – cũng đang xuất hiện những vết nứt đáng ngại. Tình huống gỡ hòa của Beier đến từ pha solo xé nát trung lộ của trung vệ trẻ Joane Gadou trước khi đánh bại Gabriel Magalhães. Đây đã là trận đấu thứ ba trong 8 lần ra sân gần nhất Arsenal để mất lợi thế dẫn bàn, sau các trận hòa 2-2 trước Newcastle United và Bayern Munich. Thói quen bóp nghẹt trận đấu sau khi mở tỷ số đang dần biến mất.

Dù trận hòa này giúp Arsenal kéo dài kỷ lục 20 trận liên tiếp bất bại tại Champions League và lập kỷ lục 14 trận không thua trong một năm dương lịch, nhưng nó cũng chấm dứt chuỗi 18 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại vòng bảng cúp Châu Âu kể từ năm 2019.

Trước mắt Arteta và các học trò là hai cuộc tiếp đón nảy lửa trước Manchester City tại Premier League và Real Madrid tại Champions League. Nếu không nhanh chóng khắc phục căn bệnh thiếu sát thủ và khôi phục lại sự tập trung hàng thủ, Arsenal hoàn toàn có nguy cơ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch trên cả hai đấu trường lớn nhất mùa giải.

LONG KHANG