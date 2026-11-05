HLV Max Allegri “bất lực” trước tình cảnh của Napoli

HLV Max Allegri thừa nhận Napoli bộc lộ nhiều hạn chế sau thất bại 1-4 trên sân FC Porto, kết quả khiến hành trình tại Champions League của đại diện Italy trở nên vô cùng mong manh.

Max Allegri mang cảm giác “bất lực” trước tình cảnh của Napoli. Ảnh: THX

Napoli bước vào trận đấu tại sân Estadio do Dragao với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Họ thiếu vắng tới 10 cầu thủ do chấn thương hoặc không đủ điều kiện thi đấu, khiến băng ghế dự bị chỉ còn lại 3 cầu thủ đội một. Trong hoàn cảnh đó, đội bóng vùng Naples vẫn cầm cự được đến hết hiệp một, khi Scott McTominay ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Napoli, sau pha đánh đầu thoải mái của Jan Bednarek mở tỉ số cho Porto.

Tuy nhiên, Napoli hoàn toàn sụp đổ trong 20 phút cuối trận: để Gabriel Veiga ghi bàn từ một tình huống phản công, Jakub Kiwior đánh đầu ghi bàn tương tự từ một quả phạt góc, và Samu thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Rafa Marin phải nhận thẻ đỏ.

HLV Allegri nhận thấy Napoli đã cạn kiệt thể lực. Ông chia sẻ với Sky Sport Italia: “Chúng tôi mắc sai lầm ở 2 tình huống cố định. Theo tôi, toàn đội đã chơi tốt cho đến phút thứ 70. Chúng tôi đã chơi áp sát, kèm người chặt chẽ, nhưng rồi lại để thủng lưới bàn thứ 2 từ một tình huống bóng nảy ra.

Do thể lực suy giảm, các cầu thủ đã không kịp dâng lên để bẫy việt vị. Đó là những sai lầm đáng tiếc thường xảy ra khi cầu thủ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nhịp độ tại Champions League rất cao. Trong những phút cuối, chúng tôi thực sự chật vật”.

HLV Allegri đang chịu áp lực lớn sau chuỗi thất bại trong các trận cầu quan trọng Việc Napoli để thua 3 trong 4 trận đầu tiên tại Champions League, liệu ông có thể xoay chuyển tình thế?

“Chúng tôi còn trận đấu với Lazio tại Serie A và cần phải hồi phục thể lực, vì đây là tất cả những cầu thủ mà chúng tôi có trong tay”, Allegri cho biết, “Thắng hay thua một trận đấu thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, chứ không phải những vấn đề lớn lao. Trận gặp Lazio sắp tới chẳng khác nào một trận chung kết đối với chúng tôi. Hy vọng trong quãng nghỉ dành cho các trận đấu quốc tế, chúng tôi có thể đón chào sự trở lại của một vài cầu thủ”.

Đây sẽ là một giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với HLV Allegri, khi Napoli dần tụt lại phía sau tại Serie A cũng như trên đấu trường châu Âu. “Tôi từng trải qua một mùa giải tương tự khi còn ở Juventus”, HLV Allegri nói thêm, “Tôi đã quen với tình cảnh này rồi.

Điều duy nhất cần làm là tiếp tục nỗ lực, điều chỉnh một vài chi tiết, cố gắng thêm một chút và tập trung cao độ hơn ở những thời điểm quyết định. Chắc chắn màn trình diễn tối nay tốt hơn nhiều so với những gì chúng tôi thể hiện tại Turin vào Chủ nhật vừa qua”.

LINH SƠN