Real Madrid thắng kịch tính: Mourinho chưa giải xong bài toán chiến thuật

Trận ngược dòng kịch tính nghẹt thở tại chảo lửa Agia Sofia trước AEK Athens một lần nữa khẳng định DNA Champions League của Real Madrid. Nhưng liệu đó có phải là điều HLV Mourinho chờ đợi?

Bellingham ăn mừng chiến thắng. Ảnh THX

Dù trải qua 90 phút vô cùng chật vật và hai lần bị đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn biết cách giật lại 3 điểm trọn vẹn ở những giây bù giờ cuối cùng. Chiến thắng với tỉ số 3-2 nghẹt thở giúp Kền kền trắng duy trì thành tích toàn thắng ấn tượng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, mở rộng cánh cửa lọt thẳng vào top 8 để bỏ qua vòng play-off căng thẳng.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho không giấu được sự tự hào về tinh thần chiến đấu quật cường của các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố đầy ngạo nghễ: "Những trận đấu được quyết định ở những phút cuối cùng như thế này... chỉ có chúng tôi mới có thể giành chiến thắng. Các cầu thủ của tôi sở hữu sự dũng cảm và bản lĩnh phi thường để vượt qua sức ép."

Dù vậy, Mourinho cũng dành sự tôn trọng lớn cho AEK Athens khi thừa nhận đội bóng Hy Lạp đã chơi một trận đấu trực diện, kỷ luật và tràn đầy năng lượng, khiến Real Madrid không thể tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo. Mục tiêu tối thượng của Madrid ở giai đoạn phân hạng là sớm tích lũy đủ điểm số (dự kiến khoảng 19-20 điểm) để nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu, qua đó giảm tải bớt 2 trận play-off khốc liệt trong bối cảnh lịch thi đấu đã quá dày đặc.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng hào hứng chúc mừng huyền thoại quần vợt Rafa Nadal sau khi anh chính thức gia nhập Ban giám đốc Real Madrid. Ông gọi đây là một quyết định tuyệt vời và là niềm tự hào lớn cho toàn thể cổ động viên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real chơi không tốt khi thiếu Arda Guler?

Dù ra về với 3 điểm trọn vẹn, giới chuyên môn vẫn chỉ ra những vết gợn lớn trong hệ thống vận hành của Real Madrid. Quyết định cất tiền vệ trẻ Arda Guler ở lại Tây Ban Nha nhằm dưỡng sức cho chuyến làm khách tại Valencia cuối tuần này đã để lại hậu quả rõ rệt trên sân. Thiếu đi nhãn quan sắc bén, sự tinh tế và khả năng điều tiết nhịp độ của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, tuyến giữa Madrid trở nên thiếu ý tưởng sáng tạo, buộc phải dựa nhiều vào sức mạnh cơ bắp và các tình huống dâng cao căng ngang từ hai hành lang cánh của Denzel Dumfries và Marc Cucurella.

Trong bối cảnh đó, Jude Bellingham đã vươn lên gánh vác toàn bộ tuyến giữa. Tiền vệ người Anh thi đấu như một thủ lĩnh thực thụ, bao quát mặt sân, liên tục tranh chấp và xâm nhập vòng cấm. Chính Bellingham là người châm ngòi cho bàn gỡ hòa 2-2 với đường chuyền xé đôi hàng thủ đối phương cho Dumfries băng xuống dọn cỗ cho Kylian Mbappé lập công. Sự toàn diện và phẩm chất thủ lĩnh của Bellingham khiến Mourinho không tiếc lời ngợi khen, khẳng định anh là một tiền vệ hoàn hảo và độc nhất vô nhị trên thế giới hiện nay.

Vinicius ngày càng xa lạ

Một điểm nóng khác thu hút sự chú ý của truyền thông là màn trình diễn mờ nhạt của Vinicius Junior. Được ra sân tại Champions League, ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể thoát khỏi chuỗi phong độ sa sút đáng báo động. Trong 81 phút góp mặt trên sân trước khi bị thay ra, Vinicius chỉ thực hiện đúng 1 lần đi bóng nhưng không thành công, thua 5 trong 7 tình huống tranh chấp và mất bóng tới 11 lần. Đây đã là trận đấu thứ 6 liên tiếp Vinicius không thể ghi bàn hay kiến tạo – chuỗi tịt ngòi dài nhất của anh kể từ mùa giải 2022-2023.

Nói về người học trò, Mourinho lựa chọn phương pháp bảo vệ nhẹ nhàng. Ông nhận định Vinicius đã chơi một trận đấu "chấp nhận được" trong bối cảnh toàn đội thi đấu chưa thực sự thăng hoa, đồng thời hài hước chia sẻ ông áp dụng "80% bàn tay phải mềm mỏng và 20% bàn tay trái cứng rắn" để giúp ngôi sao Brazil tìm lại cảm hứng chơi bóng.

HỒ VIỆT