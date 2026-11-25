Chiến thắng tưng bừng 5-1 của Real Madrid trước PSV Eindhoven một lần nữa minh chứng rõ nét cho bản lĩnh cầm quân đầy cá tính của HLV Jose Mourinho, biến một trận đấu bế tắc thành màn trình diễn hủy diệt của ứng viên vô địch số một.

Bellingham một lần nữa tạo nên ma thuật. Ảnh THX

Cú sảy chân trong hiệp một và bài toán xoay tua lực lượng

Bước vào cuộc tiếp đón PSV, HLV Jose Mourinho đã đưa ra quyết định xoay tua lực lượng diện rộng nhằm dưỡng sức cho các trụ cột khi mùa giải bước vào giai đoạn dồn dập. Ý đồ giữ sức vào mùa thu để bùng nổ khi xuân sang khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha thực hiện tới 4 sự thay đổi ở hàng phòng ngự so với trận gặp Celta Vigo hồi cuối tuần, đồng thời cất cả Jude Bellingham lẫn Arda Guler trên ghế dự bị.

Tuy nhiên, sự xáo trộn này đã khiến cấu trúc chiến thuật của Real Madrid mất đi sự cân bằng vốn có.

Trong 45 phút đầu tiên, Real Madrid thi đấu rời rạc, thiếu cường độ và tỏ ra lúng túng trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới. Hàng tiền vệ thiếu đi một chiếc cầu nối sáng tạo, khiến bộ ba tấn công Vinicius , Mbappe và Yan Diomande hoàn toàn bị cô lập trước lối chơi áp sát tầm cao nảy lửa của đối thủ.

Phút 31, sai lầm của Tchouameni trong vòng cấm đã biếu cho PSV quả phạt đền, và Ivan Perisic không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Real Madrid khép lại hiệp một trong cảnh bất lực khi không thể đưa bóng qua vạch giữa sân một cách trơn tru.

Sau trận đấu, Mourinho đã thẳng thắn thừa nhận quyết định mạo hiểm của mình với báo giới. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bộc bạch rằng ông từng nghĩ Real Madrid có thể giành trọn 3 điểm mà không cần tung Bellingham vào sân để bảo vệ thể lực cho tiền vệ người Anh. Ông thừa nhận bản thân có thể đã tính toán sai lầm trong khâu chuẩn bị ban đầu, nhưng sự sẵn sàng của các nhân tố dự bị đẳng cấp đã giúp ông lật ngược thế cờ.

"Những gì trong phòng thay đồ sẽ ở lại đó vĩnh viễn"

Nhận thấy thảm họa đang cận kề, HLV Mourinho đã tạo nên một bước ngoặt mang tính sống còn ngay sau giờ nghỉ giải lao. Ông thực hiện cùng lúc 3 sự thay đổi người mang tính giải phẫu: rút bộ đôi trung vệ Eder Militao - Rudiger ra nghỉ để thế chỗ bằng Konate và Dean Huijsen, đồng thời tung Jude Bellingham vào sân thay cho tiền vệ phòng ngự Tchouameni.

Khi được truyền thông gặng hỏi về những gì đã diễn ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Mourinho chỉ mỉm cười đầy bí ẩn và ví phòng thay đồ của Real Madrid như thành phố Las Vegas: "Những gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas. Chúng tôi là những người bạn và chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau".

Cú hích tinh thần cùng sự điều chỉnh nhân sự ngay lập tức phát huy tác dụng.

Sự xuất hiện của Bellingham kết hợp cùng Arda Guler ở tuyến giữa đã thắp sáng toàn bộ lối chơi của Kền kền trắng. Không còn hình ảnh uể oải, Real Madrid bước vào hiệp hai với tinh thần chiến đấu dữ dội, gây áp lực tầm cao nghẹt thở và liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của PSV. Cặp trung vệ mới Konaté và Huijsen mang lại sự vững chắc và khả năng tịnh tiến bóng thanh thoát từ tuyến dưới.

Phút 49, Federico Valverde khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng bằng cú sút sấm sét sau đường kiến tạo ngẫu hứng bằng gót chân của Guler.

10 phút sau, Bellingham tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu nhất đêm thi đấu với siêu phẩm khống chế hai nhịp trên không rồi tung cú volley cháy lưới từ ngoài vòng cấm. Bàn thắng ma thuật ấy đã phá nát hoàn toàn hệ thống phòng ngự của PSV, mở đường cho cú đúp của Mbappe và bàn ấn định tỷ số 5-1 của Vinicius Junior.

Vị thế ứng viên vô địch

Tờ AS bình luận: “Cứ đá thế này, Real Madrid là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch”. Lối chơi pressing tầm cao cùng sự ăn ý kỳ lạ giữa Bellingham và Guler ở khu vực giữa sân đã biến Real Madrid thành một cỗ máy tấn công không thể ngăn cản.

Với 5 chiến thắng tuyệt đối sau 5 lượt trận, Real Madrid chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng Champions League với 15 điểm tối đa. HLV Mourinho tỏ ra rất hài lòng với chuỗi phong độ này, đồng thời tính toán rằng đội bóng chỉ cần giành thêm 3 đến 4 điểm trong các lượt trận còn lại là chắc chắn ghi tên mình vào tốp 8 đội dẫn đầu để giành vé vào thẳng vòng knock-out mà không phải trải qua hai trận play-off vắt kiệt sức.

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