Cesc Fabregas lý giải kỳ tích ghi 9 bàn trên sân khách của Como

Được dẫn dắt bởi nhà cầm quân trẻ Cesc Fabregas, đội bóng khiêm tốn Como một lần nữa tạo nên cơn địa chấn trong lần đầu tham dự Champions League khi đánh bại chủ nhà Lens với tỷ số 9-1 để vươn lên vị trí thứ 4 vòng bảng phân hạng (League Phase).

Como một lần nữa tạo nên cơn địa chấn trong lần đầu tham dự Champions League. Ảnh: THX

Como ngay cả khi sở hữu năng lực tấn công bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas thì diễn biến ghi bàn liên tục trong trận đấu vào rạng sáng ngày 5-11 vẫn là điều khó tin. Đội bóng đang chơi tại Serie A thiết lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được trên sân khách trong lịch sử giải đấu. Qua 4 trận Champions League, Como đã có tổng cộng 19 bàn thắng - chỉ kém 1 bàn so với thành tích của đội đang giữ ngôi vô địch 2 mùa liên tiếp Paris Saint-Germain.

9 bàn thắng mà Como ghi được đã san bằng kỷ lục về số bàn thắng trong một trận đấu (tính cả sân nhà và sân khách) mà Bayern Munich từng thiết lập. Cách biệt 8 bàn thắng cũng là một kỷ lục - ngang bằng với chiến thắng 8-0 của Liverpool trước Besiktas vào năm 2007 và chiến thắng 8-0 của Real Madrid trước Malmo vào năm 2015.

Tasos Douvikas trở thành cầu thủ Hy Lạp thứ 3 lập hat-trick tại Champions League, nhưng là cầu thủ Como đầu tiên lập được thành tích này tại đấu trường châu Âu - điều này không quá bất ngờ khi đây mới là mùa giải đầu tiên đội bóng đến từ thị trấn nghỉ dưỡng sang trọng của Italy góp mặt tại một giải đấu thuộc UEFA.

Trong khi đó, ngôi sao người Argentina Nico Paz đóng vai trò nhạc trưởng với 2 pha kiến ​​tạo cùng một bàn thắng tuyệt đẹp khi nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 40. Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina và Matteo Papaccioli cũng điền tên mình lên bảng tỷ số cho Como trong trận gặp Lens.

Đây mới chỉ là trận sân khách thứ 2 trong lịch sử Como tại Champions League - họ từng đánh bại cả RB Leipzig và Man United với cùng tỷ số 4-1 tại sân nhà Stadio Sinigaglia, nhưng lại để thua 2-3 trên sân của Feyenoord. Thế nên, những gì đội bóng đang xếp thứ 4 Serie (Italy) vừa trình diễn trên sân đội bóng hiện đang đứng thứ 9 tại Ligue 1 (Pháp) thật sự choáng ngợp.

HLV Fabregas chia sẻ sau trận đấu: “Bạn thấy đấy, có những đội chơi rất hay ở giải quốc nội, nhưng khi bước ra Champions League lại tỏ ra e sợ và chỉ chật vật kiếm được một điểm. Chúng ta có thể thắng, có thể thua, nhưng phải luôn chơi thứ bóng đá đã đưa chúng ta đến được vị trí này.

Đó là cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề, bởi trong thế giới nhỏ bé của mình, chúng tôi luôn phải tìm kiếm động lực để không ngừng tiến bộ. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng một bản sắc rõ nét trong suốt 3 năm qua - dù đối thủ là ai hay thi đấu ở đâu, đó cũng không phải là lý do để chúng tôi quên đi triết lý bóng đá của mình”.

Đội bóng vẫn đang đối mặt với nhiều ca chấn thương, bao gồm Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Jesus Rodriguez và Jayden Addai. Do đó, Tasos Douvikas là trung phong duy nhất có thể ra sân, trong khi Martin Baturina được cho nghỉ ngơi.

HLV Fabregas chia sẻ với Sky Sport Italia về đội hình: “Mỗi trận đấu đều khác biệt và tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng. Vì vậy, tôi chọn những cầu thủ phù hợp nhất vào thời điểm này. Chúng tôi còn có 4 hoặc 5 cầu thủ trên băng ghế dự bị có khả năng tạo ra sự khác biệt, nên yếu tố thể lực đóng vai trò rất quan trọng”.

Como đã giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu chính thức gần nhất, và cuối tuần này, họ sẽ bước vào một trận cầu quan trọng tại Serie A trước Inter Milan.

LINH SƠN