Rayan Cherki đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở những phút cuối, nhưng chỉ giúp Man City giành lại trận hòa 2-2 trước Napoli tại Champions League.

Trên sân Etihad, Man City liên tục đối mặt với nguy cơ thất bại. Cựu tiền đạo của Man United Rasmus Hojlund là người mở tỷ số cho Napoli, trước khi Ayyoub Bouaddi san bằng cách biệt. Sau khi Noa Lang đưa đội bóng đến từ Italy vươn lên dẫn trước lần nữa nhờ một cú vô lê đầy uy lực ở phút 76, pha độc diễn của Cherki ở phút 86 đã cứu vãn một điểm cho Man City.

Đội chủ nhà tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn thắng quyết định. Họ phản ứng gay gắt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đồng hồ của trọng tài Istvan Kovacs đã báo hết giờ dù bảng tỷ số cho thấy thời gian vẫn còn. Các cầu thủ Man City đã phản ứng khi cho rằng 2 phút bù giờ vẫn chưa trôi qua, nhưng điều đó cũng không thể che giấu một kết quả đáng thất vọng khác.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca hiện chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Champions League, Man City đang đứng thứ 6, nhưng có nguy cơ rơi khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu sau khi vòng đấu thứ 5 khép lại. Trong khi đó, sau chuỗi 4 trận không thắng tại Premier League, Man City đã tụt lại 6 điểm phía sau ngôi đầu của Arsenal.

Tình hình này khiến Cherki cũng chẳng thể vui sau khi ghi một bàn thắng ấn tượng, và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận: “Tôi không quan tâm đến bàn thắng của mình, tôi chỉ muốn giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi chơi tốt, nhưng tôi nghĩ cả đội vẫn chưa bung hết sức. Chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi phải thắng trận này”.

HLV Maresca đã tung cả 3 tân binh đắt giá ở hàng tiền vệ - Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Bouaddi - vào sân. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng tốt, đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn.

Cherki đánh giá thêm: “Chúng tôi rõ ràng đã cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có trên sân. Đôi khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn, và hôm nay cũng giống như những trận trước đây vậy. Chúng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn để trở lại với chiến thắng, chỉ vậy thôi”.

Trong khi đó, Erling Haaland gần như bị cô lập trên hàng công Man City. Có lẽ tiền đạo người Na Uy đã ước mình được sát cánh cùng Kevin De Bruyne. Nhạc trưởng thiên tài ngày nào có lần đầu tiên trở lại Etihad nhưng lại khoác trên mình màu áo Napoli. Ngôi sao người Bỉ được chào đón đầy nồng ấm và xúc động, trước khi được rút ra sân trước 20 phút cuối trận trong tiếng vỗ tay tán thưởng từ những người hâm mộ đã tôn vinh anh là huyền thoại.

LINH SƠN