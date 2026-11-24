HLV của Real Madrid Jose Mourinho đưa ra lời hứa Vinicius Junior sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao, khi hiện tại ngôi sao người Brazil đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Vinicius Junior mong muốn lấy lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: THX

Vinicius đã ký một bản hợp đồng lớn với Real Madrid vào mùa hè vừa qua, sau khi từ chối cơ hội chuyển đến Arsenal. Tuy nhiên, đây lại là một mùa giải đầy gian nan đối với tiền đạo 26 tuổi người Brazil. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo sau 13 lần ra sân cho CLB. Trong trận đấu gần nhất tại giải quốc nội gặp Celta Vigo vào thứ Bảy vừa qua, Vinicius không có tên trong đội hình xuất phát mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, góp phần nhỏ vào chiến thắng 2-1 của đội nhà.

HLV Jose Mourinho xác nhận tiền đạo này sẽ góp mặt trong trận đấu tại Champions League gặp PSV Eindhoven vào ngày 24-11 (3 giờ ngày 25-11, giờ Việt Nam). Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn tin tưởng ngôi sao người Nam Mỹ sẽ sớm trở lại với phong độ tốt nhất trong màu áo Los Blancos.

“Vinicius sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao”, Mourinho chia sẻ với các phóng viên, “Đôi khi, khi các cầu thủ chạm ngưỡng hoặc vượt qua tuổi 30, họ thường gặp khó khăn trong việc duy trì thể trạng lý tưởng, thậm chí là mất đi một phần động lực. Vinicius còn rất trẻ.

Mọi người đôi khi quên rằng Vinicius đến với đội bóng từ khi còn rất nhỏ và đã sớm đạt đến đẳng cấp cực kỳ cao. Cậu ấy đã giành được mọi danh hiệu. Dù từng phải hứng chịu nhiều chỉ trích, nhưng cậu ấy luôn cho thấy mình là một chàng trai tốt bụng và biết thấu hiểu mọi người xung quanh. Đó là nền tảng cốt lõi”.

Endrick, Rodrygo, Raul Asencio và Ferland Mendy đều vắng mặt do chấn thương. Denzel Dumfries đã bỏ lỡ buổi tập hôm thứ Hai và từng bị đặt dấu hỏi về khả năng ra sân, nhưng tuyển thủ người Hà Lan này cuối cùng vẫn có tên trong danh sách đăng ký.

Mourinho đặt kỳ vọng: “Trong trận đấu gần đây, Vinicius đã tạo ra tác động rất tích cực. Tôi còn nhớ ở trận gặp Villarreal, chính cậu ấy là người xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, việc phải nghỉ thi đấu 4 trận do thẻ phạt đã làm gián đoạn quá trình phát triển cũng như ảnh hưởng đến sự tự tin của cậu ấy.

Cuối tuần vừa rồi, Vinicius vào sân và thi đấu tốt, góp phần thay đổi thế trận. Cậu ấy sẽ ra sân vào ngày mai và tất cả chúng tôi đều hy vọng được thấy cậu ấy thể hiện phong độ tốt nhất.

Đó chính là Vinicius mà chúng tôi mong đợi. Theo tôi, chẳng có áp lực nào cả, cậu ấy chỉ cần tiếp tục nỗ lực như vẫn đang làm, hỗ trợ đội bóng trên mặt trận tấn công cũng như trong khâu tổ chức phòng ngự. Nếu Vinicius cống hiến hết mình bên cạnh tôi, thì cậu ấy chẳng nhất thiết phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

LINH SƠN