Mourinho lên tiếng bảo vệ Vinicius

Jose Mourinho đã lên tiếng bảo vệ Vinicius Jr sau khi Real Madrid giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước AEK Athens ở lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League.

Vinicius tiếp tục được Mourinho bảo vệ trong màu áo trắng Real Madrid (Ảnh: THX)

Federico Valverde ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ tại SVĐ Allwyn Arena, hoàn thành màn lội ngược dòng để giúp Real Madrid giữ vững thành tích toàn thắng ở Champions League mùa này.

HLV người Bồ Đào Nha nói nhiều điều sau một buổi tối đầy biến động ở Hy Lạp, giải đáp các câu hỏi về đóng góp của Vinicius, tầm quan trọng của Bellingham đối với đội bóng và những quyết định thay người.

Vinicius một lần nữa lại bị soi xét, nhưng Mourinho vẫn không muốn chỉ trích cầu thủ người Brazil, bất chấp những câu hỏi xung quanh màn trình diễn và các quyết định chiến thuật liên quan đến vị trí của anh.

Giải thích quyết định thay đổi ở vị trí tiền vệ cánh, Mourinho cho biết: “Tôi nghĩ Vinicius đã chơi tốt, và cậu ấy đã có một trận đấu hay. Tôi muốn làm mới hàng công bằng 2 sự thay đổi người. Cucurella nhận thẻ vàng, vì vậy tôi đã tung Alvaro vào sân”.

“Alvaro thường xuyên dâng cao tấn công ở cánh, và Brahim chơi rất tốt ở vị trí trung tâm. Tôi muốn bổ sung thêm những cầu thủ mới ở đó, nhưng đối với tôi, Vini đã có một trận đấu rất tốt”, Mourinho giải thích.

Nhà cầm quân của Real cũng bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Vinicius buộc Yan Diomande phải thay đổi vị trí, khẳng định sự đa năng của Diomande giúp việc chơi ở cả 2 cánh trở nên dễ dàng hơn.

“Vinicius không gây ra điều gì cả. Diomande đến Real Madrid để trở thành một cầu thủ có thể chơi ở cả 2 cánh, chứ không chỉ là một cầu thủ chuyên chơi ở 1 cánh. Diomande sở hữu nhiều tố chất khác nhau, nhưng dù cánh phải hay cánh trái thì cũng không có gì khác biệt”.

Mặc dù thừa nhận sự khó khăn của trận đấu, Mourinho vẫn hài lòng với cách mà các cầu thủ của ông phản ứng trước áp lực của đội bóng chủ nhà Hy Lạp trước sự chứng kiến của 30.368 khán giả.

AEK Athens đã thể hiện một màn trình diễn khiến Mourinho phải bất ngờ, và ông thừa nhận sự chuẩn bị của mình đã không lường trước được mức độ kháng cự mà họ gặp phải khi đội bóng Hy Lạp liên tục vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1.

Mourinho cho biết “Vâng, tôi rất hài lòng với màn trình diễn này. Chúng tôi thi đấu với một đội bóng khó chơi. Một đội bóng đã chơi rất tốt, tốt hơn bao giờ hết. Trong tất cả các trận đấu mà chúng tôi đã phân tích, không có trận nào gần bằng màn trình diễn này”.

“Cuối trận, trận đấu đã cởi mở hơn, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Đội có chất lượng cá nhân vượt trội hơn đã thắng”, Mourinho khen ngợi các học trò vì đã thắng trận thứ 4 liên tiếp ở League phase mùa này.

Ông cũng dành những lời khen đặc biệt cho Jude Bellingham, mô tả tuyển thủ Anh là một tiền vệ khác biệt trong bóng đá hiện đại: “Tôi nghĩ Bellingham là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Không có tiền vệ nào giống như Bellingham trong thế giới bóng đá hiện nay. Cậu ấy hoàn thiện về mọi mặt”.

“Tôi không có nhiều lời để nói, bởi vì đối với tôi, Bellingham là một cầu thủ thực sự phi thường. Ngay cả vào những ngày Jude không có một trận đấu tuyệt vời, cậu ấy luôn thể hiện sự cần cù, khả năng lãnh đạo, tham vọng, phẩm chất, khả năng tìm kiếm cơ hội ghi bàn và ghi bàn”.

Đ.Hg.