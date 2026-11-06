“Cổ tích” Como sẽ đi đến đâu sau cơn địa chấn 9-1

Chiến thắng 9-1 trước Lens không chỉ đưa Como vào sách kỷ lục Champions League mà còn đặt ra câu hỏi lớn nhất lúc này: Đội bóng của Cesc Fàbregas có thể tiến xa đến đâu?

Sau 4 trận vòng phân hạng, Como đang đứng thứ 4 với 9 điểm và 19 bàn thắng – chỉ kém nhà ĐKVĐ Paris Saint-Germain đúng 1 bàn. Ở Serie A, họ cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với 23 điểm sau 10 vòng. Những con số này khiến giới chuyên môn phải ngã mũ trước tân binh đến từ hồ Como. Nhưng thành công sớm luôn đi kèm thử thách khắc nghiệt hơn.

Lịch thi đấu và những núi thử thách sắp tới

Phía trước Como còn hai trận “dễ thở” hơn với AEK Athens và Real Betis, trước khi bước vào hai cuộc đọ sức mang tính quyết định với PSG và Barcelona ở các lượt trận cuối vòng phân hạng. Đây là thời điểm thực sự kiểm tra bản lĩnh.

Nếu Como giữ được điểm số ổn định trước hai đối thủ vừa phải và ít nhất không thảm bại trước hai ông lớn, họ hoàn toàn có thể vào thẳng vòng 16 hoặc ít nhất là vòng play-off. Tuy nhiên, chuyên gia Mark Ogden của ESPN cảnh báo: “Champions League vào mùa xuân sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Các đại gia châu Âu sẽ không còn bất ngờ trước Como như hiện tại.”

Lối chơi tấn công phóng khoáng, dựa nhiều vào sự sáng tạo của Nico Paz và khả năng dứt điểm của Douvikas, từng gây sốc cho Lens, Leipzig hay Manchester United. Nhưng khi gặp những hàng thủ dày dạn kinh nghiệm và hệ thống pressing tầm cao của PSG hay Barcelona, khoảng trống sẽ hẹp hơn rất nhiều. Đó là lúc triết lý của Fàbregas phải chứng tỏ khả năng thích nghi, chứ không chỉ biết ghi bàn nhiều.

Como đang thăng hoa khó tin. Ảnh THX

Điểm mạnh và điểm yếu của “hiện tượng”

Sức mạnh lớn nhất của Como nằm ở sự gắn kết tập thể. HLV Fabregas đã biến những cầu thủ từng bị xem là hàng thừa hoặc không có chỗ đứng ở các CLB lớn thành một khối thống nhất.

Ngoại trừ những tài năng trẻ xuất sắc được săn đón như Nico Paz (người đã bỏ túi 6 bàn thắng và 7 kiến tạo mùa này) hay Martin Baturina, lực lượng nòng cốt của Como gồm nhiều gương mặt từng bị xem là "hàng thừa" hoặc thi đấu ở các giải đấu thấp:

Tiền đạo Douvikas gia nhập từ Celta Vigo sau một mùa giải mờ nhạt tại La Liga với vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đội trưởng Lucas Da Cunha đã gắn bó với CLB từ những ngày còn lặn lộn ở Serie B. Tiền vệ trung tâm Luis Milla là bản hợp đồng từ Getafe. Hậu vệ cánh trái Alex Valle từng là cầu thủ không tìm được chỗ đứng tại Barcelona và thất bại trong việc cạnh tranh suất đá chính khi cho mượn tại Celtic.

Nhìn vào bảng thứ bậc sau 4 lượt trận, việc Como đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng sắp với 9 điểm và sở hữu 19 bàn thắng là một bất ngờ lớn với giới chuyên môn.

Tuy nhiên, phân tích sâu về chuyên môn cho thấy đây không phải là may mắn ngẫu nhiên. Chuyên gia từ ESPN bình luận: "Công trạng lớn nhất phải thuộc về Cesc Fabregas. Cesc đang làm đúng công việc của một HLV vĩ đại: biến những cầu thủ giỏi thành xuất sắc và tạo ra một tập thể có sức mạnh lớn hơn tổng giá trị các phần cộng lại."

Ngân sách khiêm tốn cũng là yếu tố đáng chú ý. Ngoại trừ Nico Paz, Como chỉ sở hữu hai cầu thủ có giá trị chuyển nhượng trên 18 triệu euro. Điều này vừa là điểm mạnh (ít áp lực kỳ vọng), vừa là rủi ro (khó duy trì phong độ nếu chấn thương hoặc sa sút form). Việc họ vẫn chơi tốt ngay cả khi thiếu một số trụ cột cho thấy hệ thống của Fabregas đang vận hành rất hiệu quả. Nhưng hệ thống ấy liệu có đủ sức chống chịu khi lịch thi đấu dày đặc và đối thủ ngày càng mạnh?

HLV Fabregas. Ảnh THX

Yếu tố Fabregas và nguy cơ “đứt gãy”

Một rủi ro khác ít được nói đến là chính HLV Cesc Fabregas. Phong độ ấn tượng của Como đang biến ông thành cái tên nóng trên thị trường HLV. Man United từng đưa ông vào danh sách thay thế Michael Carrick. Các siêu CLB luôn săn đón những nhà cầm quân trẻ, có triết lý rõ ràng và khả năng phát triển cầu thủ. Nếu Como tiếp tục gây sốt, khả năng Fabregas nhận lời mời hấp dẫn vào cuối mùa là hoàn toàn có thể.

Bản thân Fabregas vẫn giữ được sự tỉnh táo. Sau trận thắng Lens, ông liên tục nhắc nhở học trò “giữ đôi chân trên mặt đất” và không bị cuốn theo những lời tung hô. Đó là tín hiệu tốt. Nhưng lịch sử bóng đá đã chứng kiến không ít đội bóng “hiện tượng” sụp đổ khi mất đi người kiến tạo nên thành công.

LONG KHANG