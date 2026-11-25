Beier ăn mừng sau khi gỡ hòa cho Dortmund (Ảnh: THX)

“Đây là một điểm số vô cùng quan trọng, một khoảnh khắc đáng nhớ đối với chúng tôi và cho cả người hâm mộ”, HLV Niko Kovac lên tiếng khi Dortmund cầm hòa Arsenal. “Chúng tôi hài lòng với kết quả này. Trận đấu diễn ra tại London, nên việc phải đối mặt với một vài tình huống nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Tôi nghĩ, toàn đội đã chiến đấu rất kiên cường”.

“Không ai có thể nói rằng chúng tôi chơi rụt rè hay không cống hiến hết mình. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau, không ngừng nỗ lực trở lại và chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể trụ vững trước một đối thủ mạnh”.

Trong khi đó, cầu thủ Lars Ricken chia sẻ: “Trận đấu này thực sự là một lời khẳng định mạnh mẽ. Khi bị dẫn trước 1-0 bởi Nhà vô địch nước Anh, bạn sẽ hiểu rõ mình đang đối đầu với đối thủ tầm cỡ nào. Arsenal hiện đứng đầu giải Premier League. Việc chúng tôi có thể lội ngược dòng, duy trì thế trận cân bằng trong hiệp 1, rồi thể hiện sự dũng cảm để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong hiệp 2, thậm chí là hướng tới kết quả tốt hơn thế, thực sự rất ấn tượng”.

“Cả đội đã phòng ngự như là một khối thống nhất. Tôi tin rằng tập thể này đã thực sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Khi một người mắc sai lầm, những người khác lập tức bù đắp. Mọi người đều không ngần ngại lao mình chặn các cú sút, thực hiện những pha tắc bóng và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ khung thành. Cả đội xứng đáng nhận được lời khen ngợi lớn. Giành được 1 điểm tại đây là một thành tựu đáng kể”.

Trung vệ Nico Schlotterneck cũng cho biết: “15 phút đầu tiên thực sự rất tệ. Cả đội chơi quá rụt rè và thật may là đã không để bị dẫn trước 2-0. Lúc đó, chúng tôi di chuyển rất chậm chạp và gần như không thể thoát khỏi phần sân nhà. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi rất tốt. Cường độ thi đấu chính là chìa khóa. Chúng tôi áp sát theo kiểu một kèm một trong suốt hiệp 2 và giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi”.

“Joane Gadou đã có một trận đấu tuyệt vời. Pha đi bóng của cậu ấy đã góp phần tạo nên cơ hội ngon ăn cho Maxi Beier. Trong 15 phút cuối, Arsenal lại gia tăng áp lực, nhưng toàn đội đã chiến đấu hết mình để bảo toàn kết quả này. Với tư cách là đội trưởng, tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Jobe Bellingham đánh giá: “Cả đội đều cảm thấy rất tự hào. Việc giành được 1 điểm có lẽ là kết quả công bằng và đáng mừng. Dù phải thi đấu tại một SVĐ đầy khó khăn, chúng tôi vẫn đạt được kết quả tích cực. Càng về sau, màn trình diễn của chúng tôi càng cải thiện. Dortmund khởi đầu không tốt, trong khi đối thủ nhập cuộc với sự tập trung cao độ ngay từ đầu, như những gì đã dự đoán. Arsenal thực sự là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu”.

Đ.Hg.