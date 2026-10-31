Bayern - Dortmund: Cuộc chiến không khoan nhượng

Bayern và Dortmund là 2 đội còn lại chưa nếm mùi thất bại ở Bundesliga mùa này, nhưng các học trò Kompany tự tin bước vào Der Klassiker - khi là đội duy nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu chưa để thua bất kỳ trận nào trong mùa 2026-2027.

Bayern muốn giành chiến thắng trên sân nhà (Ảnh: THX)

Theo trang chủ của Bayern, đội bóng đang có chuỗi kết quả rất ấn tượng trên sân nhà Allianz Arena, với 18 bàn thắng sau 3 trận tại Bundesliga, một kỷ lục mới tại giải đấu hàng đầu nước Đức.

Tính cả trận đấu với Koln vào cuối mùa giải 2025-2026, lần đầu tiên trong lịch sử, các học trò của HLV Vincent Kompany đã ghi ít nhất mỗi trận 5 bàn thắng trong 4 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường Bundesliga...

Aaron Danks, HLV chỉ đạo trong thời gian Kompany chưa thể dẫn dắt Bayern, nói: “Dortmund có những tiền đạo giỏi. Tôi biết một số cầu thủ của họ thời còn ở Anh. Chúng tôi cần sẵn sàng thể hiện phong độ tốt nhất ở trận đấu”.

“Chúng tôi rất tôn trọng Dortmund. Đây là trận Der Klassiker. Họ luôn thách thức, gây ra khó khăn cho đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và tạo khoảng cách với Dortmund. Hiện tại, chúng tôi đang xếp ngang họ ở trên bảng xếp hạng”, thành viên BLĐ phụ trách thể thao Max Eberl phát biểu.

Bayern được tìm cách phát huy khả năng tấn công. Michael Olise có 6 bàn và 3 kiến ​​tạo ở Bundesliga, 9 lần góp dấu giày vào bàn thắng, nhiều nhất giải đấu, thậm chí là hơn cả Harry Kane.

Olise cũng có phong độ tốt trên sân nhà, lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 trước Magdeburg hôm thứ Tư ở Cúp quốc gia Đức. Trong khi đó, Kane sẽ có lần đầu xuất hiện tại Allianz Arena với tư cách là người thắng Quả bóng vàng.

“Đây là trận đấu lớn mà cả thế giới dõi theo. Hôm nay chúng tôi sẽ tập trung vào chiến thuật và màn thể hiện của từng cầu thủ. Sẽ không có nhiều thay đổi lớn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu”, Danks nói khi tiếp tục thay thế cho Kompany.

Manuel Neuer sẽ không thể ra sân trong trận Der Klassiker vì thủ môn này vẫn đang bị đau ở chân. Jamal Musiala và Luis Diaz cũng vắng mặt vì chấn thương. Việc Joshua Kimmich có tham gia trận đấu hay không sẽ được đưa ra trước giờ bóng lăn.

Tiền vệ này tập cùng đội lần đầu vào thứ Sáu, sau một số buổi tập cá nhân trong tuần. “Tôi đã nói chuyện với Kimmich. Cuộc sống của cậu ấy giờ đã khác. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy hết mức. Nếu Kimmich cảm thấy sẵn sàng trở lại, điều đó có thể xảy ra vào ngày mai hoặc cũng có thể không”, Eberl giải thích.

Phía bên kia, Dortmund đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga, nhưng chỉ thua Bayern hiệu số bàn thắng bại (cả 2 cùng có 17 điểm sau 7 vòng đầu tiên của Bundesliga mùa này, nhưng hiệu số của Bayern là +19, còn của Dortmund là +8).

Dưới sự dẫn dắt của Niko Kovac, Dortmund sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong số 5 giải hàng đầu châu Âu, mới thua 4 bàn ở Bundesliga. Họ giữ sạch lưới trong 5 trên 7 trận đấu ở giải đấu cho đến nay.

“Vị trí của chúng tôi chắc chắn khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều so với những năm gần đây. Nhưng điều đó không làm cho mọi việc dễ dàng hơn, bởi vì Bayern là đội bóng tốt nhất không chỉ ở Đức mà còn ở châu Âu”, HLV Kovac chia sẻ.

Để giành chiến thắng trên sân Bayern, bạn cần phải sẵn sàng chiến đấu, vượt qua giới hạn của bản thân. Nếu bạn không chơi như cần thiết trong 10-15 phút, thì mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ ở Munich”.

Tuy nhiên, HLV của Dortmund cũng tin việc đội bóng của ông chỉ thua Bayern về hiệu số là một động lực, bởi vì “đã lâu rồi chúng tôi mới có một trận đấu ở Munich mà cả 2 đội có cùng số điểm”.

Borussia Dortmund gần như có đủ đội hình. Bên cạnh những cầu thủ vắng mặt dài hạn: Emre Can và Giannis Konstantelias, chỉ còn dấu hỏi về tiền đạo Konstantinos Karetsas. Kovac cho biết ông muốn xem sau buổi tập cuối liệu tân binh mùa hè này đã sẵn sàng đến Munich sau chấn thương gần đây hay chưa.

Đ.Hg.