Kompany muốn Bayern dốc toàn lực để đánh bại RB Leipzig

Bayern Munich sẽ quay trở lại Bundesliga vào tối 17-10 với mục tiêu chấm dứt chuỗi trận hòa, vốn đã kéo dài từ kết quả 2-2 trước Augsburg cuối tuần trước và tiếp tục với tỷ số 3-3 trước Viking ở UEFA Champions League giữa tuần này.

Bayern sẽ thắng RB Leipzig? (Ảnh: THX)

HLV Vincent Kompany có thể sẽ không có sự phục vụ của thủ môn giàu kinh nghiệm Manuel Neuer trong trận tiếp RB Leipzig trên sân nhà Allianz Arena vào tối nay, nhưng chắc chắn sẽ có một Harry Kane tươi tắn và thoải mái khi anh này mới đạt thỏa thuận miệng việc gia hạn hợp đồng với Bayern.

“Manu đã không tập luyện ngày hôm qua. Chúng ta phải chờ xem. Tôi không muốn đóng vai trò của bác sĩ. Đó là chấn thương ở bàn chân, không phải ở đùi hay vai. Sẽ không mất quá nhiều thời gian. Dù ngày mai hay tuần sau, chúng ta sẽ xem xét. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ khác ngoại trừ Jamal Musiala đều sẵn sàng ra sân”, Kompany nói.

Trong buổi họp báo, HLV người Bỉ có giải thích kế hoạch của mình về lịch trình bận rộn, bao gồm cả trận đấu với Arsenal: “Chúng tôi có một quy trình cụ thể. Chúng tôi thảo luận mọi việc với toàn đội hoặc là với từng cầu thủ. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng gác lại mọi chuyện”.

“Giờ thì chỉ còn trận đấu tiếp theo thôi. Đối với chúng tôi, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp, khi những trận đấu quan trọng như thế này sắp diễn ra. Giai đoạn này luôn như vậy. Hai năm trước, chúng tôi đã gặp Barcelona; năm ngoái là Arsenal và PSG”, Kompany nói.

“Tháng 10 và tháng 11 luôn là thời điểm cường độ thi đấu rất cao. Điều đó không có gì mới cả”, Kompany giải thích một cách cẩn trọng, khi sau trận tiếp RB Leipzig và “buộc phải thắng” thì Bayern có một trận đấu tối quan trọng với Arsenal ở lượt trận thứ 3 của League phase UEFA Champions League mùa này.

Về trận đấu đỉnh cao tối nay, Kompany tuyên bố rằng đội bóng của ông “muốn dốc toàn lực” để đánh bại RB Leipzig: “Chúng tôi được chơi trên sân nhà, và rất khao khát chiến thắng. Chúng tôi biết điểm mạnh của Leipzig. Bạn có thể thấy họ đã thực hiện một vài thay đổi rất tốt”.

“Họ bước vào trận đấu này với đầy sự tự tin. Chúng tôi có 50 cú sút trúng khung thành trong 2 trận đấu gần đây và đã làm rất nhiều điều tốt. Nếu cải thiện vài điều, chúng tôi sẽ không còn xa phiên bản tốt nhất của mình. Điều đó tiếp thêm động lực và chúng tôi biết mình có thể làm được”.

Bayern sẽ có một Kane đầy sung sức và tâm lý thoải mái. Đội trưởng của tuyển Anh được cho là đã đạt thỏa thuận miệng để gia hạn hợp đồng với đội bóng Bundesliga bất chấp bất đồng nho nhỏ về mặt thời hạn cuối của hợp đồng.

Theo The Times, Kane và Bayern đạt thỏa thuận khung cho bản hợp đồng mới béo bở, kéo dài thời gian gắn bó của anh tại đội bóng đến 2029. Tiền đạo 33 tuổi này được cho đã nỗ lực đàm phán để hướng tới thời hạn hợp đồng kéo dài đến năm 2030. Tuy nhiên, Bayern muốn giữ lập trường gia hạn thêm 2 năm nữa mà thôi.

Giám đốc thể thao Bayern, ông Max Eberl, thừa nhận cuộc thương thảo đang diễn ra và hé lộ về một giải pháp sẽ sớm được hoàn tất: “Các cuộc thảo luận đang diễn ra rất tốt đẹp”.

Kane đã ghi 101 bàn cho Bayern ở Bundesliga. Với việc sắp gia hạn hợp đồng, Kane gần như không còn khả năng quay lại Premier League, nơi anh từng ghi được 213 bàn và kém kỷ lục mọi thời đại của Alan Shearer 47 bàn. Nhưng anh đã có mục tiêu mới, bắt đầu với bàn thắng thứ 102, có thể vào tối nay.

Đ.Hg.