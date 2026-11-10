Bayern dành sự tôn trọng cao nhất cho Neuer

Dù thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer chấn thương dài hạn, cùng khả năng sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này, Bayern Munich kiên quyết không lấy đi vị thế thủ môn số 1 của anh để trao cho Jonas Urbig.

Manuel Neuer luôn là thủ môn số 1 của Bayern Munich. Ảnh: THX

Giám đốc thể thao của Bayern Munich Max Eberl mới đây đã dập tắt mọi tranh luận về thứ tự ưu tiên trong khung thành của nhà vô địch Đức. Khi được hỏi liệu Jonas Urbig, 23 tuổi, có chính thức thay thế Manuel Neuer để trở thành thủ môn số 1 của đội hay không, ông đã đưa ra câu trả lời dứt khoát: “Không!”.

Câu hỏi này xuất hiện sau khi Neuer buộc phải rời sân trong chiến thắng 2-1 của Bayern trước FSV Mainz 05 vào cuối tuần qua, do gặp chấn thương rách một phần gân ở bàn chân phải. Với việc Neuer dự kiến ​​phải nghỉ thi đấu đến 2 tháng, có thể kéo dài đến đầu năm 2027, Jonas Urbig sẽ đảm nhận vai trò bắt chính dưới thời HLV Vincent Kompany.

Tuy nhiên, Max Eberl khẳng định dù Bayern hoàn toàn tin tưởng vào cựu thủ thành FC Koln trong giai đoạn tạm thời, cấu trúc nhân sự nội bộ của đội bóng vẫn không thay đổi. Jonas Urbig, người còn hợp đồng đến năm 2029, sẽ tiếp tục đóng vai trò là “phương án dự phòng đáng tin cậy”.

Về phần Neuer, mùa giải năm nay tại Bayern giống như một bước tiến rồi lại… 2 bước lùi. Chấn thương mới nhất rách một phần gân ở bàn chân phải, cũng là nơi đã gây ra những vấn đề dai dẳng suốt thời gian qua, khiến Neuer chỉ có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường. Theo nhà báo thể thao uy tín Florian Plettenberg từ Sky Germany, với việc thủ thành sắp tròn 41 tuổi phải nghỉ thi đấu vài tuần, và hợp đồng với Bayern sẽ hết hạn vào mùa hè tới, việc Neuer giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Hiện tại, cả CLB lẫn bản thân thủ thành này vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức, nhưng tiền sử chấn thương gần đây cho thấy Neuer có lẽ đã đến lúc cần dừng lại. Dù quyết định giải nghệ được đưa ra vào mùa hè này hay sau đó, Neuer vẫn sẽ để lại một di sản vô tiền khoáng hậu, gắn liền với những thành công cùng cả Bayern lẫn đội tuyển quốc gia Đức.

Trận đấu vòng 9 Bundesliga gặp Mainz mới đây đánh dấu cột mốc lần ra sân thứ 550 của Neuer tại giải đấu này, chỉ còn cách kỷ lục 602 lần ra sân tại Bundesliga của Charly Kobel đúng 52 trận nữa. Neuer hiện đang cùng Thomas Muller nắm giữ kỷ lục giành nhiều chức vô địch Bundesliga nhất, với 13 lần lên ngôi.

Trước đó vào cuối tháng 6, sau khi đội tuyển Đức bị loại bởi Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026, Neuer đã xác nhận anh đã chơi trận đấu cuối cùng cho đội tuyển quốc gia. Là nhà vô địch thế giới năm 2014, Neuer là một trong những thủ môn vĩ đại nhất thế hệ của mình. Anh có 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, xếp thứ 4 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Đức.

LINH SƠN