Ghi bàn trong những trận đấu liên tiếp là thử thách lớn đối với bất kỳ ngôi sao bóng đá nào, các chân sút không chỉ cần khả năng dứt điểm sắc bén, mà còn phải giữ được sự tập trung, bản lĩnh và phong độ ổn định.

Isak (phải) là cầu thủ duy nhất trong danh sách vẫn còn chơi bóng đỉnh cao tại Premier League. Ảnh: THX

Tại giải Premier League, nhiều tiền đạo đã tạo dấu ấn với những chuỗi trận ghi bàn ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ một số ít có thể duy trì thành tích này trong 10 trận liên tiếp trở lên. Đây được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về khả năng săn bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Dưới đây là những cầu thủ sở hữu chuỗi trận ghi bàn liên tiếp ấn tượng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Daniel Sturridge thiết lập chuỗi ghi bàn ấn tượng sau khi chuyển từ Chelsea sang Liverpool vào tháng 1/2013. Tiền đạo người Anh nhanh chóng chứng tỏ khả năng săn bàn khi lập công trong cả ba lần ra sân đầu tiên cho đội bóng mới, trước khi kéo dài thành tích ghi bàn lên 8 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Cùng với Luis Suarez, Sturridge là nhân tố quan trọng trong hành trình đua vô địch của Liverpool ở mùa giải 2013-2014. Dù Suarez nhận được nhiều sự chú ý hơn, những đóng góp của Sturridge cũng có ý nghĩa không kém. Đáng tiếc, những chấn thương dai dẳng sau đó đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, khiến anh không thể tìm lại phong độ đỉnh cao như giai đoạn này.

Trong khi đó, Alexander Isak bắt đầu khẳng định tài năng sau khi gia nhập Newcastle United năm 2022. Tuy nhiên, mùa giải 2024-2025 mới là thời điểm tiền đạo người Thụy Điển đạt phong độ ấn tượng nhất.

Cũng như Sturridge, Isak ghi bàn trong 8 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp kể từ tháng 12/2024. Bàn thắng vào lưới Wolverhampton Wanderers đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong chuỗi phong độ này. Sau quãng thời gian thành công tại Newcastle, Isak chuyển đến Liverpool vào tháng 9/2025 với mức phí được xem là cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Tiếp theo, Ruud van Nistelrooy từng có chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester United. Hơn một năm sau khi thành tích này kết thúc, tiền đạo người Hà Lan tiếp tục thể hiện bản năng săn bàn đáng kinh ngạc.

Tháng 3/2003, chân sút của Man United bắt đầu chuỗi ghi bàn mới và lập công trong 10 trận liên tiếp. Thành tích này giúp Van Nistelrooy trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt cột mốc trên.

Khả năng dứt điểm sắc bén cùng sự ổn định trong màu áo Manchester United đã giúp Van Nistelrooy trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Chuỗi 10 trận ghi bàn liên tiếp là minh chứng rõ nét cho bản năng săn bàn và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của anh.

Kỷ lục của Van Nistelrooy tồn tại hơn một thập kỷ trước khi bị Jamie Vardy phá vỡ. Theo đó, Jamie Vardy chính là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong nhiều trận liên tiếp nhất lịch sử Premier League, với 11 trận ở mùa giải 2015-2016.

Thành tích đặc biệt này góp phần quan trọng vào hành trình vô địch Premier League đầy bất ngờ của Leicester City. Vardy là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng vượt qua mọi dự đoán để lên ngôi tại giải đấu.

Khoảnh khắc lịch sử diễn ra trong cuộc đối đầu với Manchester United, khi Vardy ghi bàn ở trận thứ 11 liên tiếp, chính thức vượt qua kỷ lục 10 trận của Van Nistelrooy.

Chuỗi ghi bàn của Vardy bắt đầu từ đầu mùa giải và đạt đỉnh điểm vào tháng 11/2015. Hơn một thập kỷ trôi qua, kỷ lục này vẫn chưa bị xô đổ.

Với 11 trận liên tiếp lập công, Vardy đã thiết lập một cột mốc đầy thách thức đối với các tiền đạo tại Ngoại hạng Anh, giải đấu được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh. Van Nistelrooy, Sturridge và Isak đều từng có những chuỗi ghi bàn đáng nể, nhưng chưa ai có thể vượt qua thành tích của Vardy.

PHẠM QUANG