Thất bại 2-3 trước Nottingham Forest tại vòng 12 Ngoại Hạng Anh đã biến chuyến làm khách tới City Ground thành một cơn ác mộng thực sự đối với Chelsea. Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của The Blues tại giải quốc nội và là trận thua thứ tư trong năm vòng đấu gần nhất

Cơn ác mộng của Wesley Fofana

Tâm điểm của thất bại tồi tệ này dồn vào trung vệ Wesley Fofana, người đã trải qua 90 phút kinh hãi dưới áp lực từ chính các CĐV nhà. Trước đó vài ngày, cầu thủ người Pháp đã tự ý thực hiện cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai giờ với YouTuber Zack Nani mà không được sự cho phép của CLB.

Trong buổi trò chuyện, Fofana thừa nhận từng có ý định giải nghệ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước và vô tư đùa giỡn về cú sút luân lưu hỏng ăn ở Cúp Liên đoàn gặp Liverpool. Hành động này đã châm ngòi cho sự phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Chelsea.

Ngay từ những phút đầu tiên tại City Ground, mỗi khi Fofana chạm bóng, những tiếng la ó và chê bai vang lên dồn dập từ khán đài dành cho CĐV đội khách. Đỉnh điểm thảm họa xảy ra ở đầu hiệp hai: Fofana phán đoán sai một đường chuyền dài của James McAtee, tạo điều kiện cho cựu tiền đạo Chelsea là Liam Delap bứt tốc thoát xuống.

Trong nỗ lực sửa sai cuống cuồng, Fofana đã đốn ngã Delap trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng. Morgan Gibbs-White không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-0 cho Nottingham Forest. Ngay sau đó, Fofana bị HLV Alonso rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Levi Colwill trong tiếng hò reo cùng những lời xua đuổi thậm tệ từ người hâm mộ Blues trên khán đài.

Thống kê trận đấu

Thử nghiệm bế tắc và sự lép vế toàn diện

Bên cạnh màn trình diễn tệ hại của cá nhân Fofana, chiến thuật của HLV Xabi Alonso cũng đối mặt với hoài nghi. Để phản ứng sau thất bại 1-4 trước Leeds United ở vòng trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định cất Levi Colwill trên băng ghế dự bị và kéo Moises Caicedo – tiền vệ xuất sắc bậc nhất Premier League – xuống đá trung vệ lệch trong hàng thủ 4 người. Nhằm gia tăng bản lĩnh kinh nghiệm, Alonso xếp Jordan Henderson đá chính ở tuyến giữa và Danny Welbeck đá cắm.

Tuy nhiên, các quyết định này nhanh chóng sụp đổ. Caicedo tỏ ra ngợp khi phải chống lại bộ đôi tiền đạo giàu sức mạnh Igor Jesus và Liam Delap, khiến tuyến giữa Chelsea hoàn toàn đứt gãy. Ngay phút thứ 5, Daniel Munoz thoải mái tạt bóng để Igor Jesus ngả người vô-lê mở tỷ số. Trong suốt hiệp một, Chelsea thi đấu hoàn toàn vô hại: Welbeck bị cô lập và chỉ chạm bóng vỏn vẹn 7 lần, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea dừng ở mức thảm hại 0.06 và họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào.

Không chỉ bế tắc về mặt lối chơi, Chelsea còn thua kém hoàn toàn về thể lực và cường độ vận động. Thống kê sau trận đấu cho thấy Nottingham Forest đã chạy nhiều hơn Chelsea tổng cộng tới 6km. Sự vượt trội về khả năng tăng tốc giúp Forest liên tục đánh chặn và tổ chức phản công nguy hiểm. Sau khi Gibbs-White nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền, Xaver Schlager có đường chọc khe tinh tế cho Gibbs-White dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 72.

Điểm sáng duy nhất của Chelsea đến từ tiền đạo trẻ Emmanuel Emegha. Được tung vào sân thay Welbeck sau giờ nghỉ, chân sút cao 1m95 này đã ghi cả hai bàn thắng rút ngắn tỷ số cho The Blues ở các phút 54 và 89. Mặc dù vậy, sự vùng lên muộn màng ở những phút bù giờ không đủ để giúp Chelsea giật lại 1 điểm.

Dấu hỏi cho tương lai của HLV Xabi Alonso

Phát biểu sau trận đấu, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi đang trải qua thời điểm vô cùng khó khăn về mặt niềm tin. Mọi thứ không thể kết nối như kỳ vọng. Lúc này, toàn đội cần phải ủng hộ lẫn nhau và nỗ lực hết mình trên sân tập, bởi không ai từ bên ngoài có thể đến giải cứu chúng tôi”.

Thống kê chỉ ra rằng kể từ tháng 3 đến nay, Chelsea đã phải nhận tới 14 thất bại tại Ngoại Hạng Anh – số trận thua nhiều nhất giải đấu trong cùng khoảng thời gian. Với việc vừa nhận trận thua thứ 6 sau 15 trận cầm quân trên mọi đấu trường (bằng tổng số trận thua của ông trong 34 trận tại Real Madrid), ghế nóng của Xabi Alonso tại Stamford Bridge đang rung lắc dữ dội hơn bao giờ hết trước khi bước vào trận gặp Crystal Palace ở vòng đấu tiếp theo.

HỒ VIỆT