Khi mùa giải 2026-2027 khởi tranh, sự lạc quan tại Stamford Bridge đã đẩy kỳ vọng dành cho Chelsea lên rất cao. Nhưng hiện tại, họ gần như chưa có gì mới mẻ

Sự vắng mặt của Pedro (trái) là tổn thất quá lớn. Ảnh THX

Sau vị trí thứ 10 thất vọng ở mùa giải trước, CLB thành London bổ nhiệm chiến lược gia tài năng Xabi Alonso nhằm nhào nặn đội hình trẻ trung đầy tiềm năng. The Blues bổ sung ngôi sao Morgan Rogers để tăng cường hỏa lực, cùng sự xuất hiện của những nhân tố giàu kinh nghiệm như Danny Welbeck và Jordan Henderson. Đặc biệt, việc không phải dự cúp châu Âu được xem là lợi thế lớn, giúp Alonso có trọn vẹn thời gian rèn giũa chiến thuật tại trung tâm Cobham.

Tuy nhiên, khi Ngoại hạng Anh đi qua 11 vòng đấu, sự lạc quan ban đầu đang nhanh chóng bị đóng băng. Chelsea chôn chân ở vị trí thứ 8, thắng 5 nhưng thua 5 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm và đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Liverpool trên chấm luân lưu.

Hàng công suy giảm hiệu suất khi vắng Joao Pedro

Chiến thắng 3-2 trên sân Fulham ở vòng mở màn từng mang đến những tín hiệu hứa hẹn. Bộ ba Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro phối hợp biến hóa, trong đó Palmer và Rogers tạo 4 cơ hội cho nhau trong trận derby tây London. Tiếp đó là chiến thắng 4-3 trước Brighton và trận thua sát nút 1-2 trên sân Arsenal.

Dù vậy, sự thăng hoa sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi Joao Pedro dính chấn thương đùi ở trận thắng Everton 2-0 giữa tháng 10. Trước khi nghỉ thi đấu, chân sút Brazil ghi 5 bàn và 3 kiến tạo sau 5 trận, in dấu giày vào 8 bàn thắng – nhiều nhất đội hình Chelsea mùa này. Thống kê từ mùa trước chỉ ra Chelsea ghi trung bình 1,8 bàn/trận khi có Joao Pedro, nhưng rớt xuống 0,6 bàn/trận khi anh vắng mặt. Dù tân binh Emmanuel Emegha nổ súng ở lần đá chính đầu tiên tại Premier League, anh vẫn chưa thể lấp khoảng trống quá lớn mà đồng đội để lại.

Song song đó, phong độ Cole Palmer cũng chững lại. Sau khi đóng góp 5 bàn thắng ở 6 trận đầu (2 bàn, 4 kiến tạo), ngôi sao số một của The Blues chỉ ghi thêm 1 bàn từ chấm 11m ở trận gặp Man United trong 5 lần ra sân gần nhất.

Thảm họa phòng ngự và vết xe đổ lặp lại

Ở hàng thủ, hệ thống của Chelsea bộc lộ sự thiếu ổn định nghiêm trọng. Qua 11 vòng, các trận đấu của Chelsea xuất hiện 40 bàn thắng (20 bàn thắng, 20 bàn thua) – cao nhất giải đấu. Đây là mốc thời gian sớm nhất kể từ mùa 1960-61 mà Chelsea vừa ghi bàn vừa thủng lưới trên 20 bàn chỉ sau 11 trận.

Thống kê trận thua Leeds.

Hiện chỉ có 4 đội thủng lưới nhiều hơn 20 bàn của Chelsea. Họ mắc 16 lỗi dẫn đến các cú dứt điểm (nhiều thứ 4 giải đấu) và 4 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, đồng thời đánh rơi 8 điểm từ thế dẫn trước. Ở 4 vòng gần nhất, Chelsea thua 3 trận: 0-2 trước Spurs, 0-1 trước Sunderland và thảm bại 1-4 trước Leeds United ngay tại Stamford Bridge. Trận thua Leeds là lần thứ 4 trong lịch sử Premier League Chelsea thua trên sân nhà với cách biệt từ 3 bàn và nhận 4 bàn thua, đồng thời là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Alonso trên cương vị HLV.

Còn tính từ đầu tháng 3, không đội bóng nào thua nhiều trận Premier League hơn Chelsea (13 trận). Sự thiếu ổn định một phần do Alonso xoay tua nhân sự khi sử dụng 26 cầu thủ (chỉ sau Crystal Palace với 27 người). Chỉ Palmer và Rogers xuất phát trọn vẹn 11 trận. Bên cạnh đó, sự bổ sung chuyên gia các tình huống cố định Austin MacPhee chưa hiệu quả khi Chelsea mới ghi 1 bàn từ phạt góc nhưng thủng lưới 7 bàn từ đây. Thủ môn Emiliano Martínez cũng phải vào lưới nhặt bóng 15 lần sau 7 trận ra sân.

Dù ban lãnh đạo giữ niềm tin tuyệt đối vào Xabi Alonso, chặng đường phía trước gặp Nottingham Forest, Crystal Palace, Liverpool, Man City và Aston Villa sẽ là thử thách sống còn cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

HỒ VIỆT