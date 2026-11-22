Khi Man United hành quân đến sân Anfield , ký ức về chiến thắng hủy diệt 7-0 của Liverpool tháng 3-2023 vẫn luôn được nhắc lại minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của pháo đài này. Tuy nhiên, kể từ trận đại thắng đó, Liverpool đã trải qua 3 trận liên tiếp không thể đánh bại Man United trên sân nhà.

HLV Iraola. Ảnh THX

Thực tế ở mùa giải năm nay đang chứng kiến một nghịch lý lớn tại Anfield. Dù đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League và sở hữu phong độ sân khách ấn tượng nhất giải đấu (thắng 4, hòa 1 sau 5 trận), Liverpool lại thi đấu vô cùng chật vật trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Andoni Iraola mới chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng sau 5 trận Ngoại hạng Anh tại Anfield (hòa 2, thua 2) – đạt thành tích sân nhà khiêm tốn ngang bằng với chính Man United ở Old trafford. Chỉ có hai đội Crystal Palace và Nottingham Forest tích lũy được ít điểm số trên sân nhà hơn Liverpool tính đến thời điểm này.

Có nhiều yếu tố được chỉ ra để giải thích cho sự sa sút này. Một mặt, Liverpool phải chịu một số quyết định bất lợi từ trọng tài trong các thất bại trước Man City và Arsenal. Mặt khác, hiệu suất thi đấu của các ngôi sao tấn công đắt giá như Florian Wirtz hay Isak vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thậm chí trong trận thua Arsenal 0-1, Liverpool lần đầu tiên sau 442 trận tại Premier League không có một cú sút trúng đích nào.

Bên cạnh đó, những dư chấn tâm lý kéo dài từ biến cố đau thương mùa hè 2025 – thời điểm tiền đạo Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông – cũng ảnh hưởng sâu sắc đến thể lực và quá trình chuẩn bị của toàn đội từ triều đại Arne Slot sang Iraola.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã bắt đầu trở lại khi bầu không khí cuồng nhiệt tại Anfield từng bước được khôi phục qua các màn lội ngược dòng cảm xúc trước Atletico Madrid (2-1), Villarreal (4-3) ở Champions League và chiến thắng trước Chelsea tại Cúp Liên đoàn. HLV Iraola nhấn mạnh: "Mọi người đều cảm nhận được khi đội bóng cống hiến hết mình, người hâm mộ sẽ luôn ở đó để tiếp sức".

Dù Man United đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội, HLV Andoni Iraola vẫn tỏ ra hết sức cẩn trọng. Một trong những nguyên nhân là tân HLV Pochettino mang đến những thách thức hoàn toàn mới cho công tác chuẩn bị của Liverpool.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Man United có tân HLV trưởng và điều đó mang lại thách thức lớn. Họ có lợi thế nhỏ là khiến chúng tôi không có dữ liệu tham chiếu để chuẩn bị, bởi họ có thể vận hành theo những cách mà chúng tôi chưa thể biết trước". HLV Iraola cũng nhận định dàn cầu thủ Man United sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất nhằm ghi điểm với tân HLV, buộc Liverpool phải duy trì sự tập trung tối đa ngay từ những phút đầu.

Tin vui cho Liverpool là họ sẽ đón chào sự trở lại quan trọng của bộ ba trụ cột sau chấn thương gồm Virgil van Dijk, Gravenberch và Frimpong. Trong khi đó, Giovanni Leoni và Conor Bradley đã trở lại tập luyện nhưng chưa thể thi đấu.

HỒ VIỆT