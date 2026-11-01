Liverpool đã thực sự tìm lại linh hồn dưới thời Andoni Iraola?

Nhập cuộc ấn tượng sau giai đoạn chao đảo và biến động, Liverpool dưới thời tân HLV Andoni Iraola đang dần định hình một diện mạo mới đầy ngọn lửa chiến đấu và tính kỷ luật. "The Kop" đang đứng trước bài kiểm tra tham vọng lớn nhất mùa giải: cuộc gặp thượng đỉnh với Arsenal ngày 1-11.

HLV Iraola. Ảnh THX

Linh hồn Anfield và sức bật từ tài năng trẻ

Chiến thắng trước Chelsea ở vòng 4 Carabao Cup cho thấy rõ tinh thần Liverpool dưới thời Andoni Iraola. Giữa lịch thi đấu dày đặc với 9 trận trong 29 ngày, HLV người Tây Ban Nha thay đổi tới 7 vị trí đá chính, để Isak, Florian Wirtz và Barcola dự bị. Sau 90 phút hòa 1-1, Liverpool thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu.

Thủ môn Giorgi Mamardashvili tỏa sáng với pha cản phá quyết định, trong khi Joe Gomez, người chưa ghi bàn sau 279 trận và chưa từng sút luân lưu chính thức, gây phấn khích bằng cú dứt điểm vào góc cao. Sức ép từ khán đài Kop góp phần khiến Wesley Fofana sút vọt xà, đưa Liverpool vào tứ kết gặp Bournemouth.

Điểm sáng của Liverpool còn nằm ở sức trẻ. Lewis Koumas lùi sâu 40m đoạt bóng từ Malo Gusto, Rio Ngumoha liên tục kiếm về những quả phạt, còn Trey Nyoni (19 tuổi) được khán giả đứng dậy vỗ tay khi nhường chỗ cho Alexis Mac Allister. Những khoảnh khắc ấy cho thấy nguồn năng lượng mới đang lan tỏa tại Anfield.

Dấu ấn chiến thuật và phong độ của Isak

Sau hai trận hòa Newcastle và Nottingham Forest, Iraola tạo bước ngoặt khi thay Jeremie Frimpong bằng Ronald Araujo ở vị trí hậu vệ phải. Quyết định sử dụng trung vệ đá cánh, tương tự cách Pep Guardiola và Mikel Arteta từng áp dụng, giúp Liverpool cải thiện thể hình và khả năng không chiến.

Kể từ khi Araujo đảm nhiệm vai trò này trong trận gặp Ipswich hồi tháng 9, Liverpool chỉ thủng lưới một bàn tại Premier League trong những khoảng thời gian thi đấu đủ 11 người.

Khả năng phòng ngự bóng chết cũng được cải thiện đáng kể nhờ hai trợ lý Tommy Elphick và Shaun Cooper. Trên hàng công, Alexander Isak ghi 6 bàn trong 6 trận gần nhất tại Premier League, trong khi bốn cầu thủ chạy cánh đóng góp tổng cộng 8 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Thử thách lớn trước Arsenal

Cuộc tiếp đón Arsenal cuối tuần này là phép thử quan trọng với tham vọng của Liverpool, đồng thời đánh dấu màn tái ngộ giữa Iraola và Mikel Arteta, đôi bạn thân từ thuở nhỏ tại Xứ Basque. Mùa trước, Bournemouth của Iraola từng giúp Arsenal vô địch Premier League khi cầm hòa Man City ở giai đoạn cuối.

Lần này, Iraola trở thành đối thủ trực tiếp trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Arteta. Dù thắng 3 trong 4 lần đối đầu gần nhất, HLV Liverpool vẫn thận trọng bởi mỗi trận đấu đều mang tính chất khác nhau.

Liverpool bước vào đại chiến với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Sau mùa giải bị Arsenal bỏ xa 25 điểm và chia tay những trụ cột như Salah, Robertson hay Konate, đội bóng vùng Merseyside đang tìm lại vị thế dưới thời Iraola.

Chiến thắng sẽ giúp Liverpool thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 3 điểm, trong khi thất bại có thể khiến cách biệt tăng lên 9 điểm. Anfield vì thế sẽ là nơi kiểm chứng rõ nhất sức bật và tham vọng trở lại của Lữ đoàn đỏ.

LONG KHANG