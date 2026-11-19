Cầu thủ chạy cánh người Ukraine Mykhaylo Mudryk đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến án cấm thi đấu vì sử dụng chất cấm của mình, ngay trước thời điểm anh chuẩn bị tái xuất sân cỏ trong màu áo Tottenham.

Mykhaylo Mudryk (phải) trong màu áo Ukraine trước khi chịu án cấm. Ảnh: THX

Mudryk, cầu thủ đang khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn từ Chelsea, đã phải nghỉ thi đấu suốt mùa giải 2025-2026 sau khi meldonium - một chất được cho là giúp tăng cường sức bền và khả năng hô hấp - được tìm thấy trong cơ thể anh qua một cuộc kiểm tra doping vào tháng 10-2024. Cầu thủ 25 tuổi này từng phải nhận án cấm thi đấu 4 năm, nhưng hiện đã có thể trở lại sân cỏ sau khi kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Vẫn còn nhiều bí ẩn xoay quanh việc làm thế nào mà Mudryk lại dương tính với một chất mà chính anh cũng không hề hay biết mình đã sử dụng. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện trên podcast ‘Guest of Gordon’ của Ukraine, Mudryk đã mạnh mẽ đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá Ukraine về án phạt này.

“Đó là một cú sốc bất ngờ”, Mudryk chia sẻ về kết quả kiểm tra dương tính với chất cấm. “Tôi không thể tin đó là sự thật. Cảm giác giống như rơi từ một tòa nhà chọc trời vậy. Trong mơ, bạn sẽ chạm đất, còn ngoài đời thực, tôi cứ thế rơi mãi. Nó đã giáng một đòn rất mạnh vào tinh thần của tôi.”

Khi được hỏi về loại chất cấm đó, Mudryk khẳng định anh chắc chắn đã sử dụng nó trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia. “Đây là loại chất chỉ có ở Đông Âu,” anh giải thích. “Nó chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể tôi khi tôi ở Ukraine. Tại Anh, hoàn toàn không có loại chất này”.

Khi được hỏi làm thế nào chất đó lại xuất hiện trong cơ thể mình, anh đáp: “Đội tuyển quốc gia Ukraine hoàn toàn không có hệ thống kiểm soát an toàn. Ở các CLB, mỗi khi di chuyển thi đấu xa nhà, luôn có những người chịu trách nhiệm quản lý mọi việc tại khách sạn và trong nội bộ đội bóng. Luôn có người giám sát vấn đề này.

Còn ở đội tuyển quốc gia Ukraine, chúng tôi có một chuyên gia dinh dưỡng, người thường đưa cho chúng tôi các loại viên uống vài ngày trước mỗi trận đấu. Ông ấy mang đến cho chúng tôi một chiếc cốc nhỏ. Tất cả mọi người đều phải uống những viên thuốc nằm trong chiếc cốc đó”.

Khi được hỏi thẳng liệu anh có đổ lỗi cho hệ thống quản lý ở đội tuyển quốc gia hay không, Mudryk đáp: “Vâng, chính xác là vậy”.

Mudryk chuyển đến Chelsea vào tháng 1-2023 với mức phí ban đầu là 62 triệu bảng - có thể tăng lên 89 triệu bảng - nhưng đã rời CLB theo dạng cho mượn vào mùa hè vừa qua, khi HLV Xabi Alonso thúc đẩy việc để anh ra đi nhằm giúp anh có thêm thời gian thi đấu thường xuyên. Mudryk xác nhận rằng “Alonso đã nói thẳng với tôi rằng: Tốt hơn là cậu nên đi thi đấu để tích lũy số phút ra sân rồi hãy quay lại. Tôi vẫn đặt kỳ vọng vào cậu”.

Mudryk đã cập bến Spurs, tái ngộ với HLV cũ tại Shakhtar Donetsk là Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, anh mới chỉ có một lần vào sân từ băng ghế dự bị trong mùa giải này, sau khi gặp phải một chấn thương mắt cá chân mà HLV của anh mô tả là “ngớ ngẩn” trong lúc tập luyện.

LINH SƠN