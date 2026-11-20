Sau đợt FIFA Days cuối cùng trong năm, Ngoại hạng Anh bước vào giai đoạn thi đấu dồn dập và khốc liệt nhất với 6 vòng đấu liên tiếp diễn ra trước Giáng sinh và Boxing Day.

Theo phân tích dữ liệu từ hệ thống Opta Power Rankings, chỉ số đánh giá sức mạnh thực tế của các CLB, độ khó lịch thi đấu dành cho 20 đội bóng tại Premier League trong chuỗi trận sắp tới có sự phân hóa vô cùng rõ rệt.

Nhóm hưởng lợi: Aston Villa, Crystal Palace và Brighton bứt phá

Aston Villa của HLV Unai Emery là đội bóng sở hữu lịch thi đấu "dễ thở" nhất trong 6 vòng tới. Sau khi vượt qua giai đoạn đầu mùa giông bão trước các đối thủ hàng đầu như Arsenal, Man City và Brighton, đội của Emery phục hồi mạnh mẽ bằng chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp.

Trong chuỗi trận sắp đến, họ chỉ phải đụng độ hai tân binh thăng hạng là Ipswich Town và Coventry City, cùng hai đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng là Sunderland và Crystal Palace. Dù 2 trận còn lại với Everton và Chelsea sẽ mang lại thách thức lớn hơn, Villa vẫn có cơ sở vững chắc để tích lũy tối đa điểm số nhằm cạnh tranh một vị trí trong nhóm dự Champions League.

Xếp ngay sau Villa về mức độ thuận lợi là Crystal Palace, đội vừa bổ nhiệm tân HLV Thomas Frank sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp khiến họ chìm sâu dưới đáy bảng. Lịch thi đấu thuận lợi gặp hai đội bóng thăng hạng Coventry và Hull City, cùng hai đối thủ nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng là Sunderland và Man United, được xem là cơ hội vàng để Thomas Frank tạo cú hích tinh thần giúp Palace thoát khỏi nguy cơ xuống hạng.

Trong khi đó, đội có phong độ tốt nhất giải Brighton cũng được đền đáp sau khi trải qua chuỗi 10 trận mở màn khốc liệt nhất giải. Những cuộc đối đầu tiếp theo với Hull, Newcastle, Bournemouth, Nottingham Forest, Everton và Ipswich hứa hẹn giúp thầy trò HLV Fabian Hurzeler tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng độ khó theo Opta

Nhóm đối mặt giông bão: Brentford, Fulham và bài test cho Arsenal

Ở chiều ngược lại, Brentford của HLV Keith Andrews đối mặt với chướng ngại vật gian nan nhất giải đấu. Trong 6 vòng tới, Brentford phải đụng độ tới 3 đại diện nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu là Arsenal, Man City và Everton, cùng một Fulham đang đà hồi sinh, sau đó là Newcastle và Man United. Cố gắng duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ là bài toán cực kỳ hóc búa đối với đội bóng của Keith Andrews.

Fulham của HLV Alvaro Arbeloa sở hữu chuỗi trận khó khăn thứ hai khi phải đối đầu lần lượt là Man City, Bournemouth, Tottenham , Everton, Brentford và Leeds United. Mặc dù đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại sau khởi đầu chật vật chỉ kiếm được 2 điểm sau 6 vòng đầu, Fulham đối mặt nguy cơ lớn bị kéo trở lại cuộc đua trụ hạng nếu không duy trì sự tập trung tối đa.

Đáng chú ý, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Arsenal cũng đối mặt với chặng đường không bằng phẳng. Dù đang đạt phong độ ấn tượng với 9 chiến thắng sau 10 vòng đấu, Pháo thủ sở hữu lịch thi đấu khó thứ 4 tại giải. Thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ tiếp đón Man City, Bournemouth và Man United trên sân nhà, đồng thời có 3 chuyến làm khách đầy giông bão trước Newcastle, Brentford và đối thủ duyên nợ Tottenham.

HỒ VIỆT