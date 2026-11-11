Siêu máy tính: Man United có 20,9% nguy cơ rớt hạng

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa tưởng chừng là màn ngược dòng đầy cảm xúc của Man United nhưng bầu không khí ảm đạm sau trận đấu đã lột tả thực tế phũ phàng: Quỷ đỏ chính thức chìm sâu vào nhóm xuống hạng của Premier League 2026-2027.

Cột mốc lịch sử tồi tệ sau 40 năm tại Old Trafford

Việc Nottingham Forest đánh bại Man City 3-1 trước đó đã đẩy Quỷ đỏ xuống vị trí thứ 18. Theo phân tích từ Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10-1986 - giai đoạn tồi tệ ngay trước khi Sir Alex Ferguson nhậm chức - Man United kết thúc một ngày thi đấu trong nhóm "đèn đỏ" khi mùa giải bước sang tháng 11.

Do giải đấu tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, thầy trò HLV Michael Carrick chắc chắn sẽ ở lại nhóm cầm đèn đỏ ít nhất 15 ngày liên tiếp, đánh dấu khoảng thời gian dài nhất họ nằm ở đáy bảng xếp hạng trong 40 năm qua.

Số liệu thống kê khắc họa bức tranh u uất. Với 8 điểm sau 10 vòng đấu và chỉ 1 chiến thắng, Man United đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1930-1931, thời điểm họ không giành chiến thắng nào trong 10 vòng đầu và trải qua 12 trận không thể giữ sạch lưới.

Thử thách tiếp theo của Quỷ đỏ sau đợt FIFA Days sẽ là chuyến làm khách giông bão tới sân Anfield của Liverpool vào ngày 22-11. Trong lịch sử Premier League kể từ khi rớt hạng năm 1974, mốc thời gian muộn nhất mà Quỷ đỏ nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là ngày 21-11-1986. Nếu tiếp tục thất bại tại Anfield, đội chủ sân Old Trafford sẽ chính thức thiết lập cột mốc tồi tệ mới về thời gian đắm chìm ở khu vực nguy hiểm.

Man United có tỷ lệ xuống hạng khá cao

Theo dữ liệu từ siêu máy tính Opta, nguy cơ rớt hạng của Man United không còn là kịch bản viễn tưởng.

Trong lịch sử Premier League, từng có 41 đội bóng giành 8 điểm sau 10 trận mở màn, và 17 đội trong số đó (chiếm 41,5%) rốt cuộc đã phải xuống hạng. Đáng chú ý, trong 10 trường hợp gần nhất rơi vào tình cảnh này, có 4 CLB rớt hạng gồm Southampton (mùa 2022-2023), Swansea City (mùa 2017-2018), Norwich City (mùa 2013-2014) và Wolverhampton (mùa 2011-2012). (Xem ảnh)

Siêu máy tính Opta chỉ ra rằng tỷ lệ rớt hạng của Man United hiện đã tăng vọt lên mức 20,9%. Trước mùa giải, Opta đánh giá nguy cơ xuống hạng của họ chỉ ở mức 3,6%, đồng thời trao cho họ 41,7% cơ hội lọt vào tốp 5 dự Champions League. Hiện tại, khả năng tranh vé dự châu Âu của Quỷ đỏ đã tụt thảm hại xuống còn 2,8%.

Dù giới chuyên môn kỳ vọng dàn nhân sự vừa giành vị trí thứ 3 mùa trước sẽ kịp tỉnh giấc, nhưng những con số báo động từ Opta cho thấy ranh giới nguy hiểm đang cận kề. Nếu không sớm đảo ngược tình thế sau kỳ nghỉ quốc tế, cơn ác mộng rớt hạng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực tại Old Trafford.

LONG KHANG