Trận ra mắt trên sân nhà Old Trafford của tân HLV Mauricio Pochettino đã biến thành một trong những trang sử đen tối nhất của Man United. Họ thua Brentford 0-4 trong sự ngỡ ngàng và phẫn nộ của hơn 76.000 khán giả có mặt trên khán đài.

Dù bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm và tạo ra một vài cơ hội ban đầu từ cú dứt điểm của Joshua Zirkzee hay cú đánh đầu trúng xà ngang của Harry Maguire, Man United nhanh chóng sụp đổ khi hàng phòng ngự bộc lộ những lỗ hổng chết người.

Tiền đạo Callum Wilson của Brentford, dù chỉ là phương án thay thế cho Igor Thiago bị treo giò, đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng ở các phút 19 và 32, đều từ những đường kiến tạo dọn cỗ của Dango Ouattara.

Sang hiệp hai, sự kháng cự yếu ớt của Quỷ đỏ tiếp tục bị bẻ gãy khi Kristoffer Ajer dứt điểm cận thành ở phút 82 và Kevin Schade ấn định thắng lợi 4-0 ở phút bù giờ.

Trận thua cay đắng này không chỉ khiến Mauricio Pochettino trải qua khởi đầu tồi tệ nhất đối với một HLV mới trong lịch sử Man United, mà còn giúp Brentford chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài 89 năm tại Old Trafford kể từ tháng 2 năm 1937.

Những kỷ lục đen tối của lịch sử bóng đá

Thất bại trước Brentford là trận thua thứ hai liên tiếp với tỷ số 0-4 của Pochettino tại Premier League kể từ khi thay thế Michael Carrick, sau thảm bại trước Liverpool ở vòng đấu trước. Kể từ khi lên nắm quyền, chiến lược gia người Argentina vẫn chưa thể giành nổi một chiến thắng nào sau 3 trận cầm quân trên mọi đấu trường.

Man United đã đi vào lịch sử Premier League với một kỷ lục vô cùng tủi hổ: họ trở thành đội bóng đầu tiên để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 7 hiệp đấu liên tiếp tại giải VĐQG. Sự sụp đổ của tuyến phòng ngự Quỷ đỏ diễn ra với tốc độ báo động khi đội bóng đã phải nhận tới 15 bàn thua chỉ sau 6 trận sân nhà đầu mùa giải – con số tệ hại nhất của CLB tính ở giai đoạn này kể từ mùa giải 1930-1931, thời điểm họ chung cuộc phải xếp chót bảng và rớt hạng.

Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên sau 65 năm Man United để thủng lưới từ 4 bàn trở lên trong 3 trận đấu liên tiếp ở đấu trường quốc nội. Chuỗi không thắng của Quỷ đỏ tại Premier League hiện đã kéo dài lên con số 10 trận liên tiếp (5 hòa, 5 thua) – chuỗi kết quả tồi tệ nhất của đội bóng kể từ giai đoạn 11 trận không thắng dưới thời Sir Alex Ferguson vào cuối năm 1989. Hàng thủ với những cái tên như Leny Yoro, Lisandro Martínez hay thủ môn Senne Lammens tỏ ra hoàn toàn mất phương hướng trước các đợt phản công nhanh của đối thủ.

Nguy cơ xuống hạng rất gần

Những kết quả thảm hại liên tiếp đã đẩy Man United chìm sâu vào nhóm cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng Premier League. Báo Guardian nhận định, viễn cảnh rớt hạng vốn từng bị xem là điều không tưởng đối với nhà vô địch nước Anh 20 lần nay đã trở thành một nguy cơ hoàn toàn thực tế.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino cay đắng thừa nhận thực tế khắc nghiệt: "Chúng tôi không thể chiến thắng chỉ bằng thương hiệu hay lịch sử của CLB. Đây là thực tế đau đớn mà toàn đội phải đối mặt khi niềm tin đã chạm đáy". Thậm chí, ban lãnh đạo đội bóng gồm Omar Berrada và Jason Wilcox cũng phải ngồi chịu đựng những lời chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ ngay trên khán đài VIP.

Không khí tại Old Trafford sau tiếng còi dứt điểm trận đấu ngập tràn trong tiếng la ó, huýt sáo và những tiếng la hét giận dữ "Các người không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo này". Ở cả bên trong lẫn bên ngoài sân vận động, các cuộc biểu tình của cổ động viên nhắm vào ban lãnh đạo nhà Glazer và tập đoàn INEOS lại bùng lên dữ dội.

HỒ VIỆT