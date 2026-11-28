Khởi đầu rực rỡ của HLV người Italy Enzo Maresca tại Man City nhanh chóng được nối tiếp bằng một chuỗi phong độ ảm đạm và những gương mặt chán nản trong đội bóng.

HLV Maresca: "Tôi không phải pháp sư". Ảnh THX

Sa sút hàng loạt

Đây là ẩn số lớn trong chuỗi một chiến thắng – chưa kể trận thắng Brighton trên chấm luân lưu ở Carabao Cup – trong bảy trận đấu của Man City. Sau đó, đội bóng của Enzo Maresca đến Anfield và đánh bại Liverpool 3-0.

Kể từ đó, trong 10 trận tiếp theo, Man City chỉ có một chiến thắng tại Premier League (3-2 trước Ipswich, sáu ngày sau đó) và thêm hai chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức (tại Champions League). Họ chỉ có 1 điểm từ bốn trận gần nhất tại giải quốc nội. Maresca lập luận rằng dự án của ông cũng còn non trẻ nên phong độ sẽ thất thường. "Tôi không phải là pháp sư", ông nói hôm thứ Sáu.

Sự sa sút của Man City bắt đầu từ hàng phòng ngự. Chấn thương của Nico O'Reilly — hậu vệ có khả năng di chuyển bó vào trung lộ kiến tạo lối chơi — đã để lại khoảng trống mênh mông. Thiếu O'Reilly, Man City lập tức nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp một trước Nottingham Forest. Bên cạnh đó, sự chậm chạp của Ruben Dias cùng phong độ thất thường của Marc Guehi khiến hàng thủ trở nên vô cùng mong manh.

Ở vị trí khung gỗ, Donnarumma liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng trong các cuộc đối đầu với Leipzig, Aston Villa, PSG và mới nhất là bàn thua trước Napoli. Việc bán James Trafford cho Leeds United trong hè khiến Maresca không còn phương án dự phòng chất lượng.

Từ tháng 4-2025, Man City đã chi ra hơn 700 triệu bảng để mang về 18 bản hợp đồng mới như Enzo (125 triệu bảng), Elliot Anderson (116 triệu bảng), Ayyoub Bouaddi (81.3 triệu bảng) hay Antoine Semenyo (62.5 triệu bảng). Tuy nhiên, ngoại trừ Anderson, Cherki và Ndiaye thi đấu nổi bật, phần lớn các tân binh đắt giá vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hàng tiền vệ thiếu đi một chốt chặn đẳng cấp như Rodri, khiến bộ ba Anderson, Fernández và cầu thủ 19 tuổi Bouaddi liên tục bị tổn thương trước các đợt phản công.

Câu hỏi về Haaland

Man City hiện tụt xuống thứ ba Premier League với 22 điểm, bằng điểm với Brighton và đã kém Arsenal tới 6 điểm. Họ chỉ thắng 2 trong 7 trận gần đây trên mọi đấu trường. Sau trận hòa Napoli ở Champions League, tiền đạo Erling Haaland đã công khai bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi phải làm tốt hơn và tìm cách kiểm soát trận đấu hiệu quả hơn. Rõ ràng có điều gì đó chưa thực sự vận hành trơn tru".

Chân sút người Na Uy mới ghi 1 bàn trong 5 trận gần nhất và tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh. Ngôn ngữ cơ thể đầy bối rối của anh làm dấy lên những đồn đoán về tương lai. Dù vậy, HLV Maresca nhanh chóng đập tan nghi ngại: "Erling Haaland là một kẻ chinh phục. Khi không ghi bàn và đội bóng không thắng, cậu ấy tức giận là điều bình thường. Hai tuần trước cậu ấy còn nhảy múa trên sân. Tôi không thấy bất kỳ vấn đề nào với Haaland".

Vấn đề còn lại: HLV Maresca

Không đơn giản khi tiếp nhận di sản từ một người vĩ đại như Pep Guardiola, nhưng HLV Maresca cũng cần chặn đứng đà sa sút của Man xanh trước khi quá muộn. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có thể thay đổi phong cách của mình, Maresca tuyên bố: “Không”.

Ông giải thích: “Dễ hiểu thôi, vì chúng tôi mới ở bên nhau bốn tháng. Quá trình chuyển đổi cần thời gian. Có lẽ vì chúng tôi thắng liên tiếp từ đầu mùa nên mọi người nghĩ ở đây không cần quá trình chuyển đổi, nhưng chúng tôi có tám hoặc chín cầu thủ mới, HLV cũng mới, bạn cần thời gian”.

Thách thức tại Emirates vào cuối tuần này sẽ là bài test hạng nặng cho bản lĩnh của Maresca. Một thất bại trước Arsenal không chỉ nới rộng khoảng cách lên 9 điểm mà còn có thể đẩy Man City chìm sâu hơn vào vòng xoáy khủng hoảng chưa từng có.

HỒ VIỆT