CLB Man United

Bi kịch của Manchester United bắt đầu từ phút thứ 8 khi trung vệ Matthijs de Ligt, người có trận đá chính đầu tiên tại Premier League sau 357 ngày, mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc phán đoán đường bóng dài của đối phương. Sự chới với của De Ligt buộc tài năng trẻ Leny Yoro phải phạm lỗi với Alexander Isak ngay trước vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dominik Szoboszlai trừng phạt hàng rào phòng ngự đứng sai vị trí của Quỷ đỏ bằng cú sút phạt chìm hiểm hóc.

Phút 13, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm ngẫu hứng tuyệt đẹp sau quả tạt của tài năng 18 tuổi Rio Ngumoha. Việc vừa chịu thẻ đỏ vừa thủng lưới hai bàn chỉ sau 13 phút là cột mốc khởi đầu tồi tệ chưa từng có đối với bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

Dữ liệu từ Opta đã phản ánh sự áp đảo hoàn toàn của đội chủ nhà. Liverpool kiểm soát thế trận và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4.38, vượt trội hoàn toàn so với con số 0.64 ít ỏi của Manchester United. Đội bóng của HLV Andoni Iraola tung ra tới 28 cú dứt điểm với 11 lần trúng đích và tạo ra 9 cơ hội ghi bàn rõ rệt (big chances). Trái lại, các chân sút Quỷ đỏ hoàn toàn bị chia cắt, chỉ số xG khiêm tốn của họ phần lớn chỉ đến từ cú dứt điểm tuyệt vọng muộn màng của thủ quân Bruno Fernandes.

Sự chênh lệch cá nhân cũng được thể hiện rõ qua màn trình diễn rực rỡ của hàng công Liverpool. Ngôi sao Florian Wirtz một mình tạo ra 10 cơ hội ăn bàn, nhiều hơn tổng số cơ hội mà toàn bộ tập thể Man United tạo ra cộng lại (9 cơ hội). Trong khi đó, Rio Ngumoha ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 85 ngày) vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận derby nước Anh tại Premier League kể từ thời Michael Owen năm 1997. Ngumoha cùng Bradley Barcola liên tục khoét sâu vào hành lang cánh của Diogo Dalot và Lisandro Martínez, khiến hàng thủ Man United hoàn toàn vỡ vụn.

Chỉ số phân tích

Liverpool

Manchester United

Bàn thắng (Full-time)

4

0

Bàn thắng kỳ vọng (xG)

4.38

0.64

Tổng số cú sút

28

9

Sút trúng đích

11

1

Cơ hội rõ rệt (Big Chances)

9

0

Đường chuyền tạo cơ hội

22

6



Trận thua thảm 0-4 này đã đưa Manchester United chạm đến những cột mốc phòng ngự tồi tệ nhất lịch sử. Quỷ đỏ hiện đã phải nhận 34 bàn thua trên mọi đấu trường mùa này, con số nhiều nhất đối với bất kỳ CLB nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu, đây là khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ kể từ mùa giải 1972-1973, chính thức đẩy họ xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League. Thất bại thảm hại tại Anfield không đơn thuần là một tai nạn do thiếu người, mà dữ liệu chuyên môn đã phơi bày trần trụi một tập thể mỏng manh đang đối mặt với nguy cơ trụ hạng hiện hữu.

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