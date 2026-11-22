Thất bại gây sốc 1-4 không chỉ chấm dứt chuỗi 27 năm bất bại của Chelsea trước Leeds trên sân nhà, mà còn phơi bày thực tế cay đắng: The Blues dưới thời HLV Xabi Alonso là một tập thể cực kỳ mong manh.

Ngay tại sào huyệt Stamford Bridge, Chelsea khởi đầu với chút hy vọng khi tân binh Emmanuel Emegha mở tỷ số ở phút 25 trong lần đầu đá chính. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 3 phút sau, Noah Okafor tận dụng sự hỗn loạn của hàng thủ nhà để gỡ hòa cho Leeds. Sang hiệp hai, thảm họa ập đến khi Dominic Calvert-Lewin sút thành công quả phạt đền ở phút 53, trước khi Okafor hoàn tất cú đúp ở phút 58 và Brenden Aaronson ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách ở phút bù giờ.

Thất bại này là trận thua đậm nhất trên sân nhà trong sự nghiệp huấn luyện của Xabi Alonso. Đây đã là trận thua thứ 5 trong 11 trận Premier League của ông, đẩy Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8. Cay đắng hơn, đây là lần đầu tiên sau 67 năm, Chelsea để thua cả hai trận trước Tottenham và Leeds trong cùng một mùa giải.

Sau trận đấu, HLV Alonso cay đắng thừa nhận sự yếu kém về tinh thần của các học trò. Ông thẳng thắn chia sẻ rằng Chelsea đang trải qua một giai đoạn cực kỳ nhạy cảm về mặt tâm lý, nơi đội bóng ngã quỵ và không thể phục hồi mỗi khi nhận một "cú đấm" từ đối thủ.

Lời thừa nhận của Alonso phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân. Khi thủ quân Moises Caicedo rời sân sớm vì chấn thương lưng, tuyến giữa Chelsea lập tức chao đảo. Jordan Henderson vào thay không thể bù đắp sức chiến đấu, khiến Chelsea hoàn toàn lép vế trước tuyến giữa cơ động do Ethan Ampadu chỉ huy bên phía Leeds. Ngoài ra, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Joao Pedro tiếp tục khiến hàng công The Blues lâm vào bế tắc.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất nằm ở hệ thống phòng ngự. Chelsea đã thủng lưới 20 bàn tại Premier League mùa này – con số báo động chỉ tốt hơn ba đội cuối bảng. Các trung vệ như Levi Colwill hay Wesley Fofana quá dễ bị bắt nạt trong tranh chấp tầm cao. Những tình huống xử lý lỗi của Fofana và Acheampong trực tiếp dẫn đến bàn gỡ của Okafor, trong khi Malo Gusto hoàn toàn thất thế trước Aaronson ở bàn thua thứ tư. Không một thủ lĩnh phòng ngự nào đứng ra xốc lại đội hình khi sóng gió ập đến.

Nhìn sâu hơn, bài toán của Chelsea vượt xa phạm vi chiến thuật. The Blues đang chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng văn hóa kéo dài do xáo trộn lực lượng liên tục. Trong đội hình hiện tại, chỉ có vỏn vẹn 8 cầu thủ thi đấu gắn bó từ 3 năm trở lên. Việc thay máu quá nhanh khiến CLB không thể xây dựng bộ khung bản sắc hay tinh thần bền bỉ.

Hình ảnh Cole Palmer thi đấu mờ nhạt, tỏ thái độ thất vọng khi được yêu cầu ra tri ân khán giả sau trận đấu đã khắc họa rõ rãnh nứt nội bộ. Đối lập hoàn toàn, Leeds United của Daniel Farke thi đấu với bản sắc rõ ràng và tinh thần rực lửa, xứng đáng vươn lên vị trí thứ 6.

Nếu không nhanh chóng siết lại kỷ luật trong hai cuộc đối đầu sắp tới với Nottingham Forest và Crystal Palace, chiếc ghế HLV của Xabi Alonso tại Stamford Bridge chắc chắn sẽ phải chịu áp lực dữ dội hơn nữa.

HỒ VIỆT